Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 30 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 мая?

Луна рассказывает

День получения информации, которая не просто способствует расширению интеллектуальных горизонтов, но и помогает понять ситуацию, которая сложилась в жизни — и профессии — в данный момент. Также в эти лучные сутки, символом которых является зеркало. ничего не происходит случайно: все события — следствие наших поступков, которые мы совершили ранее, и отражение нашей собственной личности.

Луна рекомендует

Можно не только — несмотря на финал рабочей недели — приступать к воплощению в жизнь новых проектов, но и проводить деловые переговоры — успех в результате обеспечен. Благоприятными окажутся финансовые операции любого масштаба — от мелких и незначительных до глобальных, так что не стоит медлить с такими действиями. Также день удачен для тех, кто занимается творчеством — любые замыслы получат достойное завершение.

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Луна предостерегает

Звезды не рекомендуют переходить на новую работу и общаться с начальством, особенно если с ним предстоит решить важный финансовый вопрос — такие переговоры лучше перенести на начало следующей недели. Также нежелательно сдавать зачеты и экзамены — нужный дл высокого балла уровень знаний продемонстрировать не удастся.

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