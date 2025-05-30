Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 31 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 31 мая?

Луна рассказывает

Нынешние лунные сутки проверяют человека на верность его убеждениям. При помощи множества соблазнов звезды могут создавать условия, при которых, как будет казаться, нет другого пути, как изменить тому, во что веришь, а, в конечном итоге, и самому себе. На самом деле это не так, и тем, кто проявит слабость и уступит давлению обстоятельств, впоследствии придется пожалеть о своем малодушии.

Луна рекомендует

Любые неприятные ситуации нынешнего дня, касающиеся как нас самих, так и близких нам людей, нужно воспринимать как данность. Смысл происходящих событий станет понятным позднее, при этом оно будет далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

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Луна предостерегает

Нежелательно приступать к новых делам, даже если они касаются бытовой сферы, лучше закончить те, которые были начатые ранее, но по какой-то причине н доведены до ума. Также — во избежание серьезной ошибки — необходимо отказаться от важных решений, перенеся их на другое время. Нельзя переезжать на новое место жительства и отправляться в путешествия — они окажутся неудачными.

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