Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 4 июня

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 июня?

Луна рассказывает

Один з самых опасных дней лунного календаря, в течение которого зло, существующее как на личностном, так и на глобальном — всемирном — уровне — выходит на поверхность и влияет как на наше моральное состояние, так и на жизнь в целом. Велика вероятность конфликтов окружающими — прежде всего, близкими и любимые людьми, что осложнит отношения с ними и, как следствие, омрачит атмосферу в семье и доме. Также необходимо максимально внимательно и осторожно отнестись к общению с коллегами — в случае возникновения напряженности может пострадать профессиональная деятельность.

Луна рекомендует

Несмотря на разгар рабочей недели, необходимо найти время для занятий своим хобби: как собственно работа, так и ее результат улучшит настроение, которое сегодня оставит желать лучшего. Еще один эффективный метод посмотреть на мир под оптимистическим углом зрения — позитивное мышление, которое по-прежнему успешно работает.

Реклама

Луна предостерегает

Нельзя доверять малознакомым — и, особенно, незнакомым — людям, которые могут оказаться мошенниками, целью которых окажется лишение нас денег и других материальных ценностей. Нежелательно также общаться с людьми, находящимися в плохом настроении: они могут — вслед за собой — «утящить» вас на «эмоциональное дно».

Читайте также: