- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 5 июня
Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 июня?
Луна рассказывает
День идеально подходит для любых начинаний, особенно — профессионального и финансового характера: проект, над которым мы начнем работать, принесет профессиональный рост, финансовый успех и одобрение начальства.
Луна рекомендует
Можно открывать собственное дело, приступать к ремонту — чем бы мы ни занимались, успех в этой деятельности будет обеспечен.
Луна предостерегает
Категорически нельзя бездельничать — даже тем, кто находится в отпуске или не работает по какой-то иной причине, необходимо найти себе необременительное занятие: бездействие — категорическое табу. На выпады недоброжелателей ни в коем нельзя отвечать адекватным образом — результатом такого «общения» может стать серьезный конфликт, так что лучше такого человека проигнорировать, оставив его один на один со своей злобой. Нежелательно также загонять вглубь конфликт с близким человеком — если сразу же не расставить все точки над «и», можно уже никогда из него не выбраться.
Читайте также: