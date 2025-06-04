Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 5 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 июня?

Луна рассказывает

День идеально подходит для любых начинаний, особенно — профессионального и финансового характера: проект, над которым мы начнем работать, принесет профессиональный рост, финансовый успех и одобрение начальства.

Луна рекомендует

Можно открывать собственное дело, приступать к ремонту — чем бы мы ни занимались, успех в этой деятельности будет обеспечен.

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Луна предостерегает

Категорически нельзя бездельничать — даже тем, кто находится в отпуске или не работает по какой-то иной причине, необходимо найти себе необременительное занятие: бездействие — категорическое табу. На выпады недоброжелателей ни в коем нельзя отвечать адекватным образом — результатом такого «общения» может стать серьезный конфликт, так что лучше такого человека проигнорировать, оставив его один на один со своей злобой. Нежелательно также загонять вглубь конфликт с близким человеком — если сразу же не расставить все точки над «и», можно уже никогда из него не выбраться.

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