Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 5 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 мая?

Луна рассказывает

Один из самых сложных день лунного календаря, пропитанный негативной энергией. Наиболее сильной она будет с утра, во второй половине дня напряжение спадет, но окончательно не исчезнет. Особенно уязвимыми и беззащитными перед космическими энергиями окажутся мнительные и впечатлительные люди, чувствительные к тонким вибрациям окружающего нас мира.

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Луна рекомендует

Необходимо обращать внимание на знаки, которые сегодня будут посылать высшие силы: в них будет содержаться подсказка относительно того, как поступить в спорной профессиональной — или житейской — ситуации. Страсти, которые могут бушевать в душе, необходимо утихомирить, придумав себе увлекательное занятие.

Луна предостерегает

Необходимо отказаться от занятий спортом — вместо обретения энергии можно получить нежелательную травму, так что луче провести день в покое. Принимая воне решение, нельзя колебаться — как бы ни складывались обстоятельства, необходимо действовать решительно.

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