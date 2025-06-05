Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 6 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 июня?

Луна рассказывает

День является энергетическим пиком всего лунного месяца, когда на нас может снизойти просветление и осознание нашего жизненного предназначения. Однако он может стать не только благоприятным для серьезных свершений, но и опасным для тех, кто не сможет овладеть мощным энергетическим потоком — в таком случае он будет руководить человеком, а не наоборот.

Луна рекомендует

День, когда можно достичь любой цели, но только в том случае, если направить ее на решение одной — наиболее важной — задачи, не распыляясь на множество мелких и значительных. К тому же, работая, необходимо сосредоточиться не на результате, а на процессе своей деятельности, тогда и сам результат окажется максимально впечатляющим. Можно — и нужно — налаживать добрые отношения с любимыми людьми, с которыми мы находимся в ссоре, для этого достаточно признаться ему в своих чувствах.

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Луна предостерегает

Несмотря на желание объять необъятное, к которому будет подталкивать избыток космической энергии, не стоит брать на себя повышенные обязательства: перегрузка — как физическая, так и моральная — до добра не доведет. От торговых и денежных операций, подразумевающих солидную финансовую подоплеку, лучше отказаться. С начальством — как непосредственным, так и высшим — сегодня лучше не контактировать.

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