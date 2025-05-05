Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 6 мая

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 мая?

Луна рассказывает

День, когда нельзя оправдывать свои действия — особенно, низкие и неблагородные — величием своих целей поскольку они их полностью нивелирует. К тому же, никакие усилия не позволят нам пучить желаемое, если оно не предназначено нам судьбой, так что любые — направленные на достижение кажущихся нам важными целей, окажут пустой тратой сил и времени.

Луна рекомендует

Время благоприятно для общения с друзьями и близкими родственниками — если днем времени на встречу не надет, нужно перенести ее на вечер, но отказываться ни в коем случае нельзя. Разговоры с теми, кто близок нам по душу, принесет не только приятные эмоции, что сейчас очень важно, но и полезную информацию — ее удастся использовать уже завтра или послезавтра.

Реклама

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех, кто сознательно занижает наше самооценку, и, уж тем более, делать это самостоятельно. «Падение» в собственных глазах негативно скажется на профессиональных и жизненных успехах, то есть, приведет к их полному отсутствию.

Читайте также: