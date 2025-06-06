Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 7 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 июня?

Луна рассказывает

День милосердия, когда сопереживать можно — и нужно — всем без исключения — делая добро другим людям мы тем самым делаем его и самим себе — любая благотворительность в самом скором времени вернется к тому, от кого исходит. Самое главное чувство нынешнего дня — благодарность, которую нужно чувствовать ко всем — начиная от прохожего, подсказавшего дорогу, и заканчивая высшими силами, определяющими нашу судьбу.

Луна рекомендует

Можно — и нужно — показать свои доброе отношение тем, кто нам дорог, показав им, что мы способны на искренние и бескорыстные чувства. Если кому-то из близких понадобится помощь или поддержка — нужно, не задумываясь, ее оказать. А вот, как говориться, открывать душу сегодня звезды рекомендуют только тем, кого мы хорошо знаем и кому доверяете на все сто процентов, в противном случае наша тайна может стать всеобщим достоянием, а это очень неприятно.

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Луна предостерегает

Плохие поступки, совершенные в этот день, не останутся безнаказанными, так что важно удержаться от них во что бы то ни стало. Нельзя также реагировать на чужую злобу, какой бы облик она ни приняла — ни в коему случае нельзя позволять втянуть себя в конфликт, который станет продолжительным и сложно разрешимым. Ни в коем случае не рекомендуется жалеть себя: такое — деструктивное — чувство может значительно ухудшить качество жизни.

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