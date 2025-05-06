Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 7 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 мая?

Луна рассказывает

Время целенаправленной, плодотворной и — что очень важно — масштабной деятельности: браться надо только за действительно грандиозные дела, «мелочевку» можно отложить не некоторое время. Решение любых — даже тех, которые кажутся неразрешимыми вопросов и проблем обречено на успех, так что не стоит терять важный и удачный шанс разделаться с ними.

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Луна рекомендует

Немалые моральные и физические силы, которые Луна и звезды дают нам в это день, необходимо расходовать экономно, не хватаясь сразу за несколько дел, а выбирая одно — приоритетнее — направление, тогда удастся «закрыть» все рабочие вопросы, запланированные на это время.

Луна предостерегает

Не стоит бросать рабочий проект только потому, что покажется, будто бы он серьезно застопорился. На самом деле это не так — напротив, осталось сделать последний рывок, после которого можно будет поставить в работе финальную точку. Но, если все бросить сейчас, придется начинать заново, а это, мягко говоря, нежелательно.

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