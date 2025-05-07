Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 8 мая

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 мая?

Луна рассказывает

Тихий и спокойный день, в течение которого не произойдёт резких событий и эмоциональных всплесков, которые в противном случае могли бы испортить не только настроение, но и общий ход жизни. Звезды также настоятельно рекомендуют заниматься благотворительностью — удастся помочь тем, кто действительно нуждается, а сделанное добро обязательно вернется сторицей.

Луна рекомендует

Сегодня звезды устраивают нам своеобразный экзамен, проверяя желание каждого действовать в выбранном ранее направлении Таким образом они выясняют, насколько серьезны наши намерения и с каким упорством и целеустремленностью мы готовы работать над собственными планами. Если видят, что мы действительно хотим чего-то добиться, помогают, и –наоборот.

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Луна предостерегает

Не стоит вступать в спор с человеком, который стоит выше — или ниже — на интеллектуальной, культурной и образовательной ступеньке. Разговаривая на объективно разных языках, трудно в чем-то убедить собеседника, а вот испортить с ним отношения можно вполне.

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