Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 9 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 июня?

Луна рассказывает

День, когда удача будет сопутствовать каждому из нас — грех не воспользоваться таким стечением обстоятельств. Мощный поток космической энергии, что очень кстати для понедельника, сделает людей не только невероятно трудоспособными, но и креативными: идеи, которые придут в голову в это время, позволят решить любую — даже самую сложную — профессиональную задачу.

Луна рекомендует

В любом деле — как профессионального, так и хозяйственного свойства — важно сделать первый шаг, а дальше все сложится само по себе, без особых усилий с наше стороны. За помощью и поддержкой, если они понадобятся, необходимо обращаться к друзьям: они не станут задавать лишних вопросов и тянуть время, а сразу же сделают все, о чем их попросят.

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Луна предостерегает

Нельзя идти на поводу у обманчивого ощущения всесильности, которое может посетить нас в этот день — оно сыграет с нами злую шутку: подумав, что нам по силам любое дело, мы опрометчиво замахнемся я на проект, с которым — к своему великом огорчению — не справимся.