Лунный календарь на каждый день: рекомендации и предостережения на 9 мая

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 мая?

Луна рассказывает

День, когда в жизнь каждого из нас в том или ином виде вторгнется прошлое, цель этого процесса — сделав выводы из ошибок прошлого, качественно улучшить не только свое настоящее, но и будущее. Ощущение дежавю, которое может преследовать нас в течение дня, служит той же задаче: «окунуть» нас в атмосферу случившихся когда-то событий — так будет легче сориентироваться в нынешних реалиях.

Луна рекомендует

Отстаивая свою правоту, не стоит говорить оппоненту того, о чем впоследствии придется пожалеть: необходимо оставить себе возможность — и путь — для примирения.

Реклама

Луна предостерегает

Обстоятельства нынешнего дня могут подталкивать нас к выяснению отношений с близкими и любимыми людьми, что может привести как к углублению уже существующих конфликтов, так и появлению новых. Не стоит также долго предаваться воспоминаниям: они будут тянуть назад и не дадут двигаться вперед.

Читайте также: