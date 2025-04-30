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Лунный календарь на каждый день: рекомендации и советы на 1 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 мая?
Луна рассказывает
Нынешние лунные сутки считаются одним из самых судьбоносных дней месяца — это время, когда может «переломиться» любая — даже самая непростая — жизненная или профессиональная ситуация, которая до сих пор считалась неразрешимой. Эмоциональный фон дня нестабилен: восторг в течение суток может смениться отчаянием, а затем снова вернуться к надежде на позитивные перемены — такие «качели» являются не патологией, а нормой.
Луна рекомендует
Первая половина дня обладает негативным энергетическим фоном, который делает нас робкими и нерешительными, из-за чего можно упустить важный профессиональный, деловой или личный шанс. Потребуется проявление силы воли и приложения большого количества усилий, чтобы ничего подобного не случилось.
Луна предостерегает
Поскольку один из символов дня — чистота души, ни при каких условиях нельзя изменять своим правилам и принципам, о проявленной слабости очень быстро придется пожалеть. Также стоит помнить о том, что любой недобрый поступок обратится против того, кто его совершит: во все времена людей, кто совершил преступление в этот день, ждет неотвратимое наказание.
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