Лунный календарь стрижек на декабрь-2021: когда стричь, красить и оздоравливать волосы

Луна воздействует на все сферы нашей жизни, прежде всего – на состояние волос.

Положение Луны на небе подскажет, когда стоит стричь волосы, а когда нет. Когда окрашивать их химическими красителями, а когда – натуральными. Стоит делать химическую и биологическую завивку или лучше немного подождать. Об этом расскажет лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года.

1 декабря – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

Не лучшее время для стрижки: волосы будут отрастать быстрее, но при этом станут утончаться и топорщиться в разные стороны, из-за чего их практически невозможно будет уложить. Зато можно тонировать волосы, а вот кардинально менять их цвет звезды не рекомендуют – вряд ли он будет к лицу.

2-3 декабря - 28-29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Поскольку срезанные сегодня волосы будут отрастать плохо, стричь волосы можно только в том случае, если необходимо сохранить форму прически на максимально долгое время.

4-5 декабря - 30, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Стрельца

Нежелательно стричься и укладывать волосы – результат старательной работы парикмахера очень быстро придет в негодность: стрижка отрастет, а укладка растреплется буквально через несколько часов.

6-7 декабря - 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

Стрижка сделает уставшие волосы сильными и здоровыми, они перестанут сечься и будут меньше выпадать. Удачным также станет окрашивание волос, можно даже поэкспериментировать с радикальными цветами. Химическая завивка, сделанная в этот день, окажет щадящее влияние на волосы.

8-9 декабря - 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Любое воздействие на волосы может иметь негативные последствия – они станут слабыми, обессиленными, тусклыми и безжизненными, поэтому нужно просто оставить их в покое.

10-11 декабря - 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Нежелательно не только подвергать волосы химическому воздействию – оно может сделать волосы сухими и ломкими, но и стричь их, и даже просто мыть голову – это может стать причиной появления перхоти.

12-13 декабря - 9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Дни не подходят для стрижки, она может негативно сказаться на состоянии волос: они станут слабыми, с секущимися кончиками и начнут усиленно выпадать. А вот окрашивание и тонирование окажутся удачными, не говоря уже о процедурах, укрепляющих как сами волосы, так и их корни: можно делать обертывания, массаж кожи головы и ополаскивать волосы отварами лечебных трав.

14-16 декабря - 11, 12, 13 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

Не стоит откладывать намеченное на этот день посещение салона красоты – любые парикмахерские процедуры улучшат состояние волос и оздоровят их. Можно также осветлять волосы, закрашивать седину и выщипывать брови.

17-18 декабря - 14-15лунные дни, растущая Луна в знаке Близнецов

Под влиянием стрижки волосы начнут расти быстрее, но станут тонкими, ломкими и непослушными – их трудно будет не только уложить, но и просто расчесать. Можно делать завивку и окрашивать волосы.

19 декабря – 16-й лунный день, полнолуние в знаке Близнецов

От стрижки лучше отказаться – она не оправдает ожиданий.

20-21 декабря - 17-18 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Нужно отказаться от любых манипуляций с волосами – стрижки, окрашивания волос, укладки, поскольку все они обречены на провал. Показаны увлажняющие и питательные маски – особенно это касается сухих и поврежденных волос.

22-23 декабря - 19-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Стрижку можно делать только в том случае, если есть желание замедлить рост волос и на долгое время сохранить ее форму.

24-26 декабря - 21-22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

Удачными будут оздоровительные процедуры: они укрепят корни волос, улучшится их структура, ускорится их рост, а выпадение значительно уменьшится.

27-28 декабря - 23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Со стрижкой лучше повременить: она может негативно сказаться не только на внешности, но и на здоровье – особенно зрении.

29-30 декабря - 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Стрижка укрепит волосы, оздоровит их, сделает более густыми и эластичными. Дни также благоприятны для питания волос увлажняющими и витаминными масками, а также окрашивания их натуральными красителями.

31 декабря – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

От любых парикмахерских манипуляций лучше отказаться: это относится как к стрижке, которая быстро потеряет форму, так и к укладке, завивке и окрашиванию волос – они долго не продержатся.

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