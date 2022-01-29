Лунный календарь стрижек на февраль-2022: когда стричь, красить и оздоравливать волосы

Луна воздействует на все сферы нашей жизни, прежде всего – на состояние волос.

Положение Луны на небе подскажет, когда стоит стричь волосы, а когда нет. Когда окрашивать их химическими красителями, а когда – натуральными. Стоит делать химическую и биологическую завивку или лучше немного подождать. Об этом расскажет лунный календарь стрижек на февраль 2022 года.

1-2 февраля - 1, 2, 3 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Водолея

Любое воздействие на волосы может иметь негативные последствия – они станут слабыми, обессиленными, тусклыми и безжизненными, поэтому нужно просто оставить их в покое.

3-4 февраля - 4-5 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Нежелательно не только подвергать волосы химическому воздействию – оно может сделать волосы сухими и ломкими, но и стричь их, и даже просто мыть голову – это может стать причиной появления перхоти.

5-6 февраля - 6-7 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

Дни не подходят для стрижки, она может негативно сказаться на состоянии волос: они станут слабыми, с секущимися кончиками и начнут усиленно выпадать. А вот окрашивание и тонирование окажутся удачными, не говоря уже о процедурах, укрепляющих как сами волосы, так и их корни: можно делать обертывания, массаж кожи головы и ополаскивать волосы отварами лечебных трав.

7-9 февраля - 8, 9, 10 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

Не стоит откладывать намеченное на этот день посещение салона красоты – любые парикмахерские процедуры улучшат состояние волос и оздоровят их. Можно также осветлять волосы, закрашивать седину и выщипывать брови.

10-11 февраля - 11-12 лунные дни, растущая Луна в знаке Близнецов

Под влиянием стрижки волосы начнут расти быстрее, но станут тонкими, ломкими и непослушными – их трудно будет не только уложить, но и просто расчесать. Можно делать завивку и окрашивать волосы.

12-14 февраля - 13, 14, 15 лунные дни, растущая Луна в знаке Рака

Любые манипуляции с волосами, особенно если нужно подстричь или уложить их, закончатся неудачей – с непослушными, торчащими в разные стороны локонами, трудно иметь дело. Для сухих и поврежденных волос крайне полезными будут оздоровительные процедуры.

15-16 февраля - 16-17 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Льва

Стрижку можно делать только в том случае, если есть желание замедлить рост волос и на долгое время сохранить ее форму.

17-18 февраля - 18-19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

Удачными будут оздоровительные процедуры: укрепятся корни волос, улучшится их структура, ускорится их рост, а их выпадение значительно уменьшится.

19-21 февраля - 20, 21, 22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Весов

Со стрижкой лучше повременить: она может негативно сказаться не только на внешности, но и на здоровье – особенно зрении.

22-23 февраля - 22-23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Стрижка укрепит волосы, оздоровит их, сделает более густыми и эластичными. Дни также благоприятны для питания волос увлажняющими и витаминными масками, а также окрашивания их натуральными красителями.

24-25 февраля - 24-25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Стрельца

От любых парикмахерских манипуляций лучше отказаться: это относится как к стрижке, которая быстро потеряет форму, так и к укладке, завивке и окрашиванию волос – они долго не продержатся.

26-27 февраля - 26-27 лунные дни, убывающая Луна в знаке Козерога

Стрижка, сделанная в эти дни, не только позитивным образом скажется на внешнем виде, но и оздоровит волосы: они станут гуще и крепче, перестанут сечься и выпадать.

28 февраля - 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Водолея

Можно проводить эксперименты с волосами – делать экстравагантные стрижки и красить их в непривычные и яркие тона.

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