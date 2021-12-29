Лунный календарь стрижек на январь-2022: когда стричь, красить и оздоравливать волосы

Луна воздействует на все сферы нашей жизни, прежде всего – на состояние волос.

Положение Луны на небе подскажет, когда стоит стричь волосы, а когда нет. Когда окрашивать их химическими красителями, а когда – натуральными. Стоит делать химическую и биологическую завивку или лучше немного подождать. Об этом расскажет лунный календарь стрижек на январь 2022 года.

1 января – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Стрельца

От любых парикмахерских манипуляций лучше отказаться: это относится как к стрижке, которая быстро потеряет форму, так и к укладке, завивке и окрашиванию волос – они долго не продержатся.

2-3 января - 29, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Козерога

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Стрижка сделает уставшие волосы сильными и здоровыми, они перестанут сечься и будут меньше выпадать. Удачным также станет окрашивание волос, можно даже поэкспериментировать с радикальными цветами. Химическая завивка, сделанная в этот день, окажет щадящее влияние на волосы.

4-5 января - 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Любое воздействие на волосы может иметь негативные последствия – они станут слабыми, обессиленными, тусклыми и безжизненными, поэтому нужно просто оставить их в покое.

6-7 января - 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Нежелательно не только подвергать волосы химическому воздействию – оно может сделать волосы сухими и ломкими, но и стричь их и даже просто мыть голову – это может стать причиной появления перхоти.

8-10 января - 7, 8, 9 лунные дни, растущая Луна в знаке Овна

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Дни не подходят для стрижки, она может негативно сказаться на состоянии волос: они станут слабыми, с секущимися кончиками и начнут усиленно выпадать. А вот окрашивание и тонирование окажутся удачными, не говоря уже о процедурах, укрепляющих как сами волосы, так и их корни: можно делать обертывания, массаж кожи головы и ополаскивать волосы отварами лечебных трав.

11-12 января - 10-11 лунные дни, растущая Луна в знаке Тельца

Не стоит откладывать намеченное на этот день посещение салона красоты – любые парикмахерские процедуры улучшат состояние волос и оздоровят их. Можно также осветлять волосы, закрашивать седину и выщипывать брови.

13-15 января - 12, 13, 14 лунные дни, растущая Луна в знаке Близнецов

Под влиянием стрижки волосы начнут расти быстрее, но станут тонкими, ломкими и непослушными – их трудно будет не только уложить, но и просто расчесать. Можно делать завивку и окрашивать волосы.

16-17 января - 15-16 лунные дни, растущая Луна в знаке Рака

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Любые манипуляции с волосами, особенно если нужно подстричь или уложить их, закончатся неудачей – с непослушными, торчащими в разные стороны локонами, трудно иметь дело. Для сухих и поврежденных волос крайне полезными будут оздоровительные процедуры.

18-20 января - 17, 18, 19 лунные дни, полнолуние, убывающая Луна в знаке Льва

Стрижку можно делать только в том случае, если есть желание замедлить рост волос и на долгое время сохранить ее форму.

21-22 января - 19-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

Удачными будут оздоровительные процедуры: они укрепятся корни волос, улучшится их структура, ускорится их рост, а их выпадение значительно уменьшится.

23-24 января – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Весов

Со стрижкой лучше повременить: она может негативно сказаться не только на внешности, но и на здоровье – особенно зрении.

25-26 января - 23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Скорпиона

Стрижка укрепит волосы, оздоровит их, сделает более густыми и эластичными. Дни также благоприятны для питания волос увлажняющими и витаминными масками, а также окрашивания их натуральными красителями.

27-29 января - 25, 26, 27 лунные дни, убывающая Луна в знаке Стрельца

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От любых парикмахерских манипуляций лучше отказаться: это относится как к стрижке, которая быстро потеряет форму, так и к укладке, завивке и окрашиванию волос – они долго не продержатся.

30-31 января - 28-29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Козерога

Стрижка, сделанная в эти дни, не только позитивным образом скажется на внешнем виде, но и оздоровит волосы: они станут гуще и крепче, перестанут сечься и выпадать.

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