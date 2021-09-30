Лунный календарь свадеб на октябрь-2021: 9 лучших дней для заключения брака

Лунный календарь свадеб расскажет о том, на какие дни лучше всего назначать свадьбу в октябре-2021.

Заключение брака – очень важный момент, решение о нем невозможно принимать, не подумав. Конечно, любовь, которая, по словам Данте, «движет солнце и светила», бывает сильнее любых обстоятельств, но мнение спутника Земли, влияющего на все сферы нашей жизни, тоже лишним не будет. Лунный календарь свадеб расскажет о том, на какие дни лучше всего назначать свадьбу в октябре-2021.

7 октября – 2-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов

Свадьба, сыгранная в этот день, гарантирует долгую и счастливую семейную жизнь – к тому же в ней будет царить редкое взаимопонимание, так что при малейшей возможности нужно назначать ее именно на это время.

11 октября – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

Идеальный день для заключения брака: образованная в этот день семья окажется крепкой, а люди, ее составляющие, будут жить долго и счастливо.

12 октября – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

Можно – и нужно – назначать свадьбу на этот день: отношения супругов будут держаться не только на любви, но и на дружбе и взаимном уважении.

15 октября – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

Брак, заключенный в этот день, обещает быть счастливым и крепким, так что стоит не медлить и назначать свадьбу именно на это время.

16 октября – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Брак, заключенный в этот день, окажется крепким только в том случае, если в него вступят люди, взгляды которых на мир и жизнь совпадают, в противном случае каждый будет тянуть в свою сторону и отношения разладятся.

17 октября – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

Прекрасный день для создания семьи: людей, заключивших брак в это время, будет связывать взаимная любовь, которую не разрушат никакие – даже самые серьезные – негативные качества.

21 октября – 16-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

Один из самых удачных дней для свадьбы: союзы, заключенные сегодня, окажутся не только счастливыми, но и долговременными, а супруги будут понимать друг друга с полуслова.

22 октября – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День благоприятен для брачной церемонии, особенно если люди, собирающиеся создать семью, давно знают друг к друга и все это время шли к решению заключить официальный брак.

26 октября – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Благоприятное время для того, чтобы вступить в официальный брак: сама церемония пройдет без запинки, а семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Прогнозы на октябрь 2021:

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