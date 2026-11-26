Любовный гороскоп декабрь 2026 года / © Credits

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4 декабря в 10:13 (gmt+2) Венера уходит из лёгкости Весов и входит в Скорпион, где задержится до 7 января. Флирт ради флирта в эти недели быстро надоедает. Хочется быть с тем, с кем не нужно играть роль, рядом с которым можно помолчать и не почувствовать неловкости. Заодно меняется отношение к общему бюджету и взаимным обязательствам. Договориться о деньгах и долгах сейчас проще, чем кажется, и это снимает невидимое напряжение между людьми, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В начале месяца Марс и Уран создают фон, в котором планы рассыпаются, свидания переносятся, а раздражение вспыхивает от пустяков. Не принимайте это на счёт партнёра, у многого сейчас просто короткого запаса терпения. 5 и 6 декабря эмоциональная усталость может ощущаться особенно остро. Если хочется тишины, не обижайтесь на себя и на близких за это желание.

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6 декабря Меркурий переходит в Стрельца, и разговоры становятся откровеннее. А 7 декабря, когда он образует тригон с Нептуном, получается один из самых нежных дней месяца. Слова находятся сами, и можно сказать то, на что раньше не хватало смелости. Хороший день для романтической переписки и разговоров при свечах.

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8-10 декабря: самые острые дни

Здесь стоит быть осторожнее. 8 и 9 декабря слова ранят сильнее обычного, поэтому ссора из-за мелочи может разрастись до лишнего. Перечитайте сообщение перед отправкой и не отвечайте на эмоциях.

9 декабря в 02:52 наступает новолуние в Стрельце на 17°. Это отличный момент, чтобы задать себе вопрос о будущем в отношениях: какой жизни я хочу и с кем. Загадывайте желания про свободу, доверие и общие планы, но не требуйте ответа немедленно.

9 и 10 декабря Венера в напряжении с Плутоном. Эти сутки вскрывают то, о чём молчали: давление, контроль, манипуляции, денежную зависимость. Если вы узнаёте в этом свою ситуацию, не оставайтесь с ней наедине, поговорите с близким человеком или специалистом. А если контроль исходит от вас, это шанс заметить его и отпустить.

Середина месяца: переломный момент

Сатурн, Юпитер и Нептун с 7 по 16 декабря разворачиваются. В любви это значит, что многое меняет направление. Отношения, которые застыли, могут сдвинуться с места. Иллюзии рассеиваются, и вы яснее видите, кто рядом. Юпитер на время уводит удачу вглубь, предлагая не искать новых впечатлений, а ценить уже существующие.

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11 декабря Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном, и это хороший день для серьёзных разговоров. Договоритесь о важном спокойно и по делу. А 12 и 13 декабря Марс и Венера образуют мягкий секстиль, и появляется шанс на примирение, свидание или просто хороший вечер вдвоём. Страсть и нежность идут рядом.

15 декабря завершается долгая петля Венеры, которая с 31 августа заставляла пересматривать отношения. Всё, что вы поняли за эти месяцы о себе и о том, что вам нужно, пора закреплять в решениях. Тем, кто сомневался, лучше сделать шаг сейчас.

Зимнее солнцестояние и праздники

21 декабря в 22:50 Солнце входит в Козерог. Самая длинная ночь года открывает дорогу свету, а в любви Козерог говорит о серьёзности намерений. Хорошее время обсудить общее будущее, а не только настроение.

24 декабря в 03:28 полнолуние на 3° Рака делает чувства особенно близкими к поверхности. Это день тёплых слов, семейных ритуалов и заботы о тех, кто дорог.

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С 23 по 25 декабря будьте внимательнее на льду и скользких дорогах, а в отношениях не спешите и не рискуйте ради эффекта.

26 декабря Меркурий в напряжении с Нептуном, и возможны недопонимания, так что в важных разговорах уточняйте, правильно ли вы поняли друг друга.

Финал года

29 декабря общение быть сухим, но за этим стоит трезвое понимание того, что в отношениях работает. 30 и 31 декабря Марс подхватывает энергию Солнца и Меркурия, и месяц заканчивается решительно и тепло. Это хорошее время, чтобы признаться в чувствах, помириться или просто провести вечер с человеком, рядом с которым хорошо.

Одиноким стоит присматриваться к людям, с которыми легко молчать, и не растрачиваться на случайные знакомства. Самые сильные встречи придутся на период после 4 декабря.

В парах и брачных отношениях лучшее время для откровенного разговора о будущем, деньгах и ожиданиях приходится на 7, 11 — 13 декабря.

Тяжелые дни 8-10 декабря лучше пережить спокойно, без громких заявлений

Благоприятно подвести итоги после 15 декабря и отпустить то, что держалось по инерции.

Первая половина месяца особенно благоприятна для Близнецов, Весов и Водолея. Разговоры сближают сильнее подарков, а знакомства завязываются без усилий.

Близнецы. Личная жизнь оживает. Переписка может перерасти в роман, а интересная встреча случится в самом обычном месте. Парам подойдут поездки и новые впечатления. Следите за словами, потому что шутка прозвучит резче, чем задумано.

Весы. Отношения смягчаются, и о важном удаётся договориться без давления. Самое время обсудить общее будущее и планы на праздники. Одинокие Весы привлекают обаянием, и симпатия быстро перерастает в серьёзный интерес.

Водолей. Вас тянет к людям, с которыми можно говорить обо всём, и такие знакомства окажутся самыми ценными. Паре пойдёт на пользу что-то новое, например неожиданное свидание или общее увлечение. Не прячьтесь за независимостью и сохраняйте тепло рядом с близким.

С 16 декабря разговоры уступают место чувствам. Эстафету принимают Рак, Скорпион и Рыбы, а праздничные дни располагают к примирению и нежности.

Рак. Вторая половина месяца раскрывает вас лучше всего. Хочется заботы и уюта, а давние недомолвки уходят, если позволить себе сказать о чувствах. Одиноким стоит присмотреться к старым знакомым, ведь близкий человек может оказаться совсем рядом.

Скорпион. Поверхностное больше не привлекает, вы ищете настоящую близость. Искренние отношения обретают новую силу, а там, где много недосказанного, понадобится честный разговор. Одиноким возможна встреча, которая сразу покажется значимой. Доверяйте интуиции, но давайте партнёру возможность ответить.

Рыбы. То, что казалось размытым, обретает очертания, и становится яснее, чего вы хотите от любви. Хочется музыки, прогулок и нежных жестов, а парам подойдут маленькие сюрпризы. Не принимайте желаемое за действительное и проверяйте, совпадают ли слова с поступками.

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