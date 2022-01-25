Любовный гороскоп на февраль 2022 года

Февраль очень благоприятный для любовных взаимоотношений, особенно вторая половина месяца.

Соединение Марса и Венеры в Козероге в феврале 2022 года указывает на склонность к любовным приключениям, результатом которых будет официальный союз. Романтическое общение и любовные свидания проходят достаточно сдержанно, но время благоприятно для обсуждения важных вопросов и планирования совместного будущего. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, которые будут иметь долгосрочные перспективы.

Воспользуйтесь благоприятными планетарными влияниями февраля 2022 года. В первую очередь это наилучший период для зрелых, осознанных личностей. Символически, февраль – это "любовный танец Марса и Венеры". Соединение планет говорит о внутреннем согласии мужского и женского принципов, которые каждый человек имеет в потенциале. Это очень хороший транзитный аспект, влияющих благоприятно на большинство людей независимо от гендерной принадлежности.

Соединение Марса и Венеры усиливает в женщинах красоту, привлекательность и женственность, дает шарм. Мужчине – популярность у женщин, желание обрести стабильные отношение, вступить в официальный союз.

В феврале многие романтические отношения, легкие и поверхностные связи обретают глубину. Хорошее взаимопонимание в паре, но не сильные эмоции и страсть, способствуют созданию серьезных отношений. В этот период люди быстрее привязываются друг к другу, стремятся создать долгосрочные взаимоотношения.

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ОВЕН

Любопытство влечет вас из одной связи в другую, но во второй половине февраля вдруг происходит то, что казалось невозможным: вы испытываете глубокую привязанность и устремлённость к одному человеку, чувство глубокой симпатии. В любовной сфере наступает определенность, что дает эмоциональную стабильность и способность противостоять жизненным трудностям. Возникает сильное физическое влечение к партнеру, появляется необходимость в смене личной ситуации (окончательный выбор, официальный брак, совместное проживание и ведение хозяйства). Голова остается "светлой", поэтому находите наилучший выход из сложившейся ситуации.

ТЕЛЕЦ

Вы чувствуете себя спокойно и уверенно, но партнер постоянно подбрасывает сюрпризы – придумывает нечто новое, разнообразное и интересное. Станут ли ваши отношения серьезными или нет, во многом зависит от вас – проявите инициативу и поговорите о долгосрочных планах по отношению друг к другу. Даже если существующие отношения закончатся, вы не останетесь в одиночестве в ближайшее время. Поэтому не теряйте драгоценное время, выясняйте ситуацию, корректируйте и определяйтесь в сфере личных взаимоотношений. Что бы ни произошло, вы сможете найти другого человека, с которым вам будет комфортно.

БЛИЗНЕЦЫ

Месяц осознания, открытия новых граней любовных взаимоотношений. Вы понимаете, что такое переход энергий от человека к человеку, даже без физического контакта, ощущаете поддержку любимого человека. Глубокая связь на сознательном уровне, позволяет создать общий фундамент, принять серьезные решения относительно совместного будущего. Вначале месяца возможны некоторые трудности в отношениях, недоразумения, возврат к прошлым болезненным ситуациям, но после 4 февраля, в вашу жизнь приходит определенность и спокойствие. Вы оказываетесь в центре внимания, поэтому, даже если вы одиноки, у вас есть все шансы решить этот вопрос.

РАК

Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. Первая половина февраля - это критический период для застойных отношений. События в семье также потребуют обновления, принятия компромиссных решений. Не исключены вынужденные разлуки, расставания, конфликты, вспышки ревности, собственнических инстинктов. Во второй половине месяца - отличное время для личных и деловых отношений, планирования совместного будущего или обсуждения вопросов сотрудничества. Пары, которые сформировались уже давно, примут наконец-то решение вступить в официальный союз.

ЛЕВ

Вы испытываете пробуждение ваших эмоций, ваши чувства и отношение к любимому человеку может претерпеть изменения. В феврале ситуация в личных взаимоотношениях и в романтической сфере будет развиваться гладко, и это будет прекрасным временем для вас. Возможно формирование новых взаимоотношений, нового образа идеального партнера. Месяц очень интересный, любовь вдохновляет на творчество, дает энергию для новых свершений. Хороший период для семейных торжеств, помолвки, бракосочетания. При желании каждый представитель знака Льва сможет привлечь к себе внимание желанного партнера.

ДЕВА

Запоминающийся месяц, значимый не только для вас, но и для ваших близких. Период глубоких осознаний по многим темам, в том числе по сфере личных взаимоотношений. Результат - переход на новый, более высокий духовный уровень. Актуализируются вопросы алиментов или наследства, а также имущественных или финансовых проблем. При этом есть все возможности удачного их решения. Ваша сила влияния на ближайшее окружение и на романтического партнера значительно возрастает, удается нейтрализовать конфликты, спорные ситуации, добиться нужного сценария развития дальнейших событий.

ВЕСЫ

Ваше присутствие сглаживает любую конфликтную ситуацию, вы способны оказывать психологическое воздействие на массы людей, вдохновлять их. Осознав свою силу, вы легко решите свои личные вопросы, достигнете гармонии в отношениях. Если есть волнующие незавершенные темы в прошлых отношениях, самое время с ними разобраться и поставить точки над "и". Благоприятно разрешаются вопросы совместных финансов, имущественных дел, общих ресурсов c партнеров. Существующие любовные взаимоотношения переходят на новый, более качественный уровень. Вы ощущается себя комфортно, чувствуете себя значимой личностью.

СКОРПИОН

Вы популярны у представителей противоположного пола, поэтому можете воспользоваться этим благоприятным периодом для решения всех задач. Между мужьями и женами наступает время гармонии, былые недоразумения и противоречивые ситуации больше не мешают – растворяются без следа. Благодаря личным взаимоотношениям и любовным связям удается занять определенное положение в обществе, получить повышение в должности. Если вы в поиске своего идеального партнера – воспользуйтесь этим периодом, будьте на виду, общайтесь с друзьями, встречайтесь с единомышленниками – вы найдете того, кого искали.

СТРЕЛЕЦ

В феврале происходит много ярких событий, связанных с личными взаимоотношениями. Те, кто на гране разрыва, наконец-то поставят точку в отношениях. Но быстро смогут найти романтические отношения, и не будет времени на то, чтобы скучать или страдать. Если вы уже давно в отношениях, то обстоятельства подтолкнут вас принять серьезное решение о совместном будущем. Тайные связи во многих случаях становятся достоянием общественности, поэтому подумайте о себе и партнере, если вдруг ваши отношения выйдут за привычные границы. В целом месяц для вас благоприятный, вы чувствуете себя нужным и любимым человеком.

КОЗЕРОГ

Ваше внимание привлекают заметные, известные личности, и, вполне возможно, что некоторые деловые отношения перерастут в любовную связь. Появляется острая потребность достичь определенности в личной сфере, но порой вы склонны действовать напролом, чем пугаете своего любимого человека или потенциального партнера. Весь месяц по вашему знаку движутся Марс и Венера – удача на вашей стороне, главное – не торопитесь, проявляйте свои желания осторожно. Февраль – один из лучших месяцев для вас в 2022 году по всем жизненным сферам. Поэтому постарайтесь правильно распределить свои ресурсы, чтобы охватить все направления и получить максимальный результат.

ВОДОЛЕЙ

Периодически вас одолевает грусть и воспоминания из прошлого. В результате вместо того, чтобы провести время эффективно, вы склонны прокручивать в памяти одну и ту же ситуацию, в чем-то себя винить. Это приводит к сильному нервному напряжению, занижению самооценки. Вывести вас из такого состояния не просто, однако вполне возможно: чем больше свободы и меньше предрассудков, тем вам интереснее. В необычной ситуации вы можете встретить своего идеального партнера, который поможет вам избавиться от мрачных мыслей. Если что-то не получилось в личных отношениях в феврале – не переживайте, в следующем месяце обстоятельства сложатся в вашу пользу.

РЫБЫ

Вы, как магнит, притягиваете представителей противоположного пола. Отношения могут быть изменчивы, порой трудно предугадать, как ситуация повернется. Проблемы начинают проявляться в виде ревности, из-за которой возникают ссоры и после невозможность нормально проявлять свои желания. Вопросы законной любви и брака становятся актуальными, хотя полное их решение будет не в этом месяце. Романтика, взаимная симпатия, помощь со стороны партнеров, наполняют будни радостью и добром. Не спешите делать выводы и окончательный выбор – в следующем месяце ситуация может измениться.

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