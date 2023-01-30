Любовный гороскоп на февраль 2023 года

Венера – планета "малого счастья", выбора, чувств и красоты, до 20 февраля перемещается по знаку Рыбы, в котором имеет сильный статус – экзальтация. Венера символизирует маленькие радости жизни, комфорт, сферу личных и деловых отношений.

14 февраля – Валентинов день, или День всех влюбленных, психологический климат этого дня благоприятствует романтике и любви, т.к. Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Юпитером в Овне способствует положительному настрою, жизнерадостности и оптимизму. Если хотите наладить взаимоотношения с любимым человеком – используйте положительный потенциал этого дня. Если планируете бракосочетание в 2023 году, используйте эти рекомендации.

С 20 февраля ситуация меняется – Венера входит в знак Овна и создает агрессивные энергетические потоки, препятствующие гармоничным личным взаимоотношениям. С этого дня усиливается конкуренция даже между любящими друг друга людьми, возрастает количество ссор из-за пустяков. В этот период эмоции будут вырываться наружу, вряд ли получится сохранить уравновешенность. Но, с другой стороны, люди становятся смелее и готовы озвучить то, на что ранее не решались.

А вот узнав и проанализировав, что пророчит нам февраль в плане благоприятных и неблагоприятных периодов, можно правильно спланировать свои действия и избежать неприятностей в личных взаимоотношениях.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В личных взаимоотношениях происходит много интересного, возможны даже судьбоносные события. Позвольте партнеру взять инициативу в свои руки, побудьте немного переменчивым и романтичным человеком - конечно, полагаясь при этом на свое чувство меры. Семейные люди обретают удовлетворение, характерно стремление к взаимопониманию, эмоциональной близости, душевному комфорту. Вы тонко чувствуете гармонию и красоту, поэтому делаете более приятной как собственную жизнь, так и жизнь близких вам людей.

ТЕЛЕЦ

В этом месяце право решающего голоса принадлежит вашему партнеру, и не все складывается так, как хотелось бы вам. До 20 февраля - в целом, благоприятное время для романтики и любви, если вы не будете пытаться проверить свои отношения на прочность. Не давайте волю ревности и подозрительности, иначе просто осложните жизнь - и себе, и близкому человеку. Февраль требует от вас спокойствия, терпения и понимания. Третья декада очень непростая, может принести завершение каких-либо взаимоотношений или же вы захотите избавиться от обременяющей вас зависимости.

БЛИЗНЕЦЫ

Совместное творчество и поездки сближают, появляется шанс улучшить взаимоотношения и перевести их на новый, качественный уровень. Проявите инициативу, сделайте шаг навстречу, и вам удастся наполнить вашу жизнь романтикой и приключениями. Если вы в поиске идеального партнера – будьте на виду, февраль благоприятствует встречам с новыми людьми, посещению интересных мест, разнообразным возможностям и видам деятельности. Активно включайтесь в самые разные дела, не упускайте свой шанс - вас ждут волнующие встречи.

РАК

Волна свежей энергии побуждает вас навести порядок в своей личной жизни и взаимоотношениях. Это хороший месяц для того, чтобы заняться чем-нибудь творческим, интересным или просто влюбиться. Возрастает ваша популярность среди представителей противоположного пола, что помогает решать множество вопросов, используя свое магнетическое влияние. Больше времени проводите с друзьями, возможно, кто-то из них для вас не просто друг или приятель. Один из наиболее подходящих месяцев для заключения брака или начала совместного проживания.

ЛЕВ

Меньше рассказывайте окружающим о своей жизни, а тем более о личных взаимоотношениях. В любовных отношениях начинается новый этап. Не позволяйте другим влезать в вашу жизнь и омрачать ее. Разорвите токсичные связи – и тогда их место займут счастливые взаимоотношения. Хорошее время для того, чтобы позаботиться о детальной проработке тех творческих замыслов, за которые вы взялись в предыдущем месяце. Если есть шанс посетить какое-либо мероприятие, фестиваль или поучаствовать в конференции, не упускайте его.

ДЕВА

Этот период времени будет отличаться особенным многообразием в любовной сфере. Вы наконец сможете расслабиться и получить удовольствие от жизни. Вдохновение будет переполнять вас, а судьба будет радовать как никогда. Не стесняйте свою свободу излишней ответственностью и обязательствами, но в то же время остерегайтесь чрезмерного распыления сил и средств. С другой стороны, если вы склонны к более стабильной и упорядоченной жизни, этот месяц покажется слишком суматошным.

ВЕСЫ

Этот месяц хорош для любви, романтических знакомств, заключения брака и всего, что помогает людям сблизиться, лучше понять друг друга. Если вы имеете семью, то этот месяц лучше всего подходит для того, чтобы укрепить ваши взаимоотношения. Если вы решитесь поехать в отпуск, то хорошие воспоминания о проведенном с семьей отпуске вам обеспечены. Если же вы еще не состоите в браке, то в самое время задуматься об этом. Так как этот месяц принесет в вашу жизнь новые, интересные и головокружительные встречи. Не стоит упускать свой шанс!

СКОРПИОН

Не бойтесь перемен, и вы добавите в свою жизнь много новых, интересных возможностей. Это самый подходящий месяц для того, чтобы решить жилищный вопрос, сделать ремонт или создать проект своего будущего дома. Любая работа, которую вы будете делать всей семьей, сблизит вас и улучшит взаимопонимание. Хорошее время для откровенных разговоров с супругом или романтическим партнером – чем искреннее вы будете, тем больше сил и ресурсов у вас появится для новых совместных свершений.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, пришло время для расширения семьи или улучшения жилищных условий. Не бойтесь трудностей и повышенной ответственности – именно сейчас с партнером стоит все обговорить и спланировать вашу дальнейшую жизнь. У вас есть все, что вам нужно, чтобы взглянуть на мир более оптимистично и взять штурмом самые упорные из препятствий. А любимый человек вам в этом поможет! Вполне возможно, что какое-то из начинаний этого месяца впоследствии станет важным долгосрочным проектом, который не потеряет своего значения и через многие годы.

КОЗЕРОГ

В этом месяце важно уделить больше внимания укреплению своих тылов, наведению порядка в семейных делах, на которые прежде не хватало времени. Если вы одиноки, судьба улыбнется вам, так что не смотрите на жизнь мрачно, расслабьтесь и попробуйте действовать не так, как принуждают обстоятельства, а так, как вам действительно хочется. Вполне возможно, что в результате вы окажетесь среди интересных людей, найдете оригинальные, нестандартные решения для тех задач, которые перед вами стоят.

ВОДОЛЕЙ

В этом месяце вас посетит вдохновение, улучшится настроение, благодаря приятным встречам с представителями противоположного пола. Вам приоткроются красота и гармония окружающего мира и наполнят красками ваши будни. Вы не так уж сильно отвлечетесь от работы, зато обнаружите, что в вашей жизни стало просторнее. Сейчас следует больше внимания уделять домашним делам, семейным обязанностям, общению с детьми и близкими людьми, поскольку в следующем месяце придется много работать и времени для этого будет не хватать.

РЫБЫ

Благоприятный месяц для любовных взаимоотношений, начала совместного проживания, особенно первая и вторая декады февраля. Даже если в вашей жизни все далеко не хорошо на личном фронте, в течение месяца появится шанс исправить ситуацию, найти близких по духу людей. Кому-то повезет встретить своего идеального партнера и возобновить отношения с бывшим, но все еще любимым человеком. Хорошее время для решения жилищных вопросов, поиска подходящего варианта для покупки или аренды недвижимости.

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