Любовный гороскоп на июль 2023 года

В течение июля будьте готовы к непростым ситуациям в сфере любовных взаимоотношений. Женщинам не хватает внимания со стороны партнера и нежности по отношению к ним. А мужчинам – брутальности и щедрости, по крайней мере так считают их избранницы.

В течение месяца Венера и Уран в конфликте, что может привести к неожиданным разрывам отношений, необоснованным претензиям друг к другу. Венера входит в ретроградное движение с 23 июля, но ее влияния ощущаются намного раньше, т.к. с 19 июня по 7 октября она в петле ретроградности. А это значит, что происходящее в июле будет развиваться еще несколько месяцев. Прошлое настойчиво стучится в дверь, бывшие романтические партнеры, любовники и супруги снова появляются на жизненном пути.

Очень непросто сохранить душевное равновесие, мир и покой в семье и партнерских взаимоотношениях. Но нужно постараться это сделать! В июле каждый проходит кармические экзамены, но если уроки не были усвоены, то с каждым разом они будут сложнее и сложнее. Если чего не сказали друг другу, если произошло расставание, но правильные выводы не сделали, то необходимо это сделать сейчас, до 18 июля.

С 18 июля 2023-го на 1,5 года включается ось взаимоотношений в Зодиаке: Овен-Весы, поэтому будет легче выстраивать взаимоотношения, искать и находить своих людей, гармоничных партнеров. Лучше поставить все точки над "и" в первой половине месяца, чтобы не тянуть груз ненужных проблем в новый цикл.

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ОВЕН

Первая декада месяца немного омрачена соединением вашего управителя – Марса – с Черной Луной, но с 11 июля жизнь налаживается. Не падайте духом, скоро личная жизнь наладится! С 18 июля в ваш знак входит Восходящий Лунный Узел и приносит с собой счастливые возможности для построения счастливого будущего. К концу месяца вы поймете, что все неприятности, тревоги и сомнения, связанные с любовной сферой, остались в прошлом. Возможно, появится в вашем поле зрения, любимый и дорогой человек, с которым давно знакомы.

ТЕЛЕЦ

Сложный месяц для любовной сферы. Ваш управитель Венера переходит в ретроградное движение, а напряженные аспекты с Ураном вначале и в конце июля вносят энергии хаоса и непредсказуемости в личные взаимоотношения. Июль – не лучшее время, чтобы обзаводиться знакомствами, особенно с противоположным полом. В противном случае начавшиеся отношения грозят обернуться сильнейшими душевными травмами. Довольствуйтесь привычным кругом общения и избегайте новых контактов.

БЛИЗНЕЦЫ

Относительно спокойный месяц для сферы романтики и любви. Вы скорее будете наблюдателем драм и выяснения отношений. Старайтесь не участвовать в этом, получайте полезный опыт на ошибках других. С 11 июля планетарные энергии будут побуждать вас к решительным действиям по воплощению самых смелых планов в семейной жизни, развитии существующих взаимоотношений. Проясненная от всех терзающих сомнений голова будет работать максимально продуктивно, оставляя, тем не менее, место для разумной самокритичности.

РАК

Вы будете ощущать прилив сил и внутренней энергии, особенно представители мужского пола. Готовы брать на себя даже тяжелые на первый взгляд обязательства. Не удивляйтесь, если подростки-Раки массово захотят жениться и выходить замуж, рожать детей. В принципе, то же самое касается и взрослых представителей этого знака Зодиака. Вторая половина июля принесет много ярких событий, встреч, романтических увлечений. Возможно, тот человек, которого знаете давно, заинтересует вас иначе, чем просто сосед, коллега, друг.

ЛЕВ

Вы постоянно оказываетесь в центре разборок между другими людьми, есть риск оказаться виновным в какой-нибудь семейной драме. В вашем знаке Зодиака разворачивается интересный сюжет: Венера переходит в ретроградное движение, при этом образует напряженные аспекты с Ураном и соединяется с Черной Луной. Постепенно к ним присоединяется Меркурий. Давно в вашей жизни не было чего-то подобного, не стоит ожидать от июля плавности жизни. Пришло время пересмотреть свои взаимоотношения, признаться себе и партнеру в том, где вы не правы. Только в этом случае удастся избежать кризиса в личной жизни.

ДЕВА

Взаимоотношения с противоположным полом расшатывают вашу нервную систему и эмоциональность. Лучше всего избегать острых ситуаций в отношениях, заниматься привычными, повседневными делами и не лезть на рожон. Не доверяйте красивым словам – смотрите только на реальные поступки! В конце июля планетарные энергии немного отрывают вас от земли и насущных вопросов. Могут появиться люди из прошлого, которые привнесут некоторый беспорядок в вашу семейную жизнь или существующие романтические отношения.

ВЕСЫ

Наступил судьбоносный период в вашей жизни, когда необходимо сделать выбор. Непростой месяц: будут и слезы, и минуты счастья, и растерянность. Ваш управитель Венера сейчас в петле ретроградности, концентрация энергий – с 23 июля. Прошлое затягивает вас, как в болото, но иногда появляются те люди, которые могут вам помочь выйти из состояния неудовлетворения своей личной жизнью. В конце июля все только начинается, но третьей декады есть и счастливые возможности, главное, не колебаться и принять верное решение в интересах будущего.

СКОРПИОН

Вы чувствуете энергетический подъем, появляется невероятное упорство и мужество, поэтому на фоне соперников и соперниц ваши шансы максимальны. В середине месяца планетарные энергии могут сделать вас излишне щедрыми или, наоборот, внушить мысль попытаться использовать других людей в меркантильных целях. В конце июля велик риск попасть в неприятную любовную историю. Старайтесь не суетиться, не спешите и не торопите вашего романтического или брачного партнера, отложите дела, которые не приносят удовольствия.

СТРЕЛЕЦ

Весь июль эмоции будут зашкаливать, вас будет накрывать желание то жить на широкую ногу, то пуститься во все тяжкие. В течение месяца планеты непомерно раздувают вашу эгоцентричность и желание окружить себя поклонниками. Стремление к восхищенным взглядам и комплиментам можно будет утолить, облачившись в эффектный наряд, соответствующий модным тенденциям. Повсеместный позитивный настрой будет передаваться даже скептикам, делая возможным улаживание самых спорных ситуаций в любовной сфере и семейной жизни.

КОЗЕРОГ

Энергии планет вас испытывают, сковывают ваши эмоции и заставляют прятать переживания подальше. Вы станете чуть более тревожными и менее разговорчивыми, закрываясь даже от близких друзей и любимых. Но все же попробуйте раскрыть сердце партнеру, может быть, даже бывшему. Если вы не довольны отношениями в настоящем – ищите причины в прошлом. Сейчас есть шанс все исправить. Возможно, пришло время кардинально изменить свою жизнь, откровенно поговорить с брачным партнером.

ВОДОЛЕЙ

Строго следите за выполнением взятых на себя обещаний и обязательств, сделайте все возможное, чтобы не разочаровать любимого человека, никого не подвести. Оппозиция ретроградной Венеры во Льве будет вас подталкивать к тому или иному решению, привносить раздражающие обстоятельства в вашу жизнь. Это месяц трансформации личных взаимоотношений, взросления, осознания и признания прошлых ошибок. Не ищите нового, разберитесь со старым. Возможно, произойдет чудесное преображение и человек, близкий в прошлом или сейчас увидит вас с другой стороны.

РЫБЫ

Позвольте себе расслабиться, снизьте внешнюю деятельность, если такая возможность есть, отдохните с любимым человеком, отправьтесь в отпуск. А если такой возможности нет, следуйте исключительно проторенным маршрутом и избегайте скопления людей. Публичность и профессиональная активность сейчас не очень благоприятна для вас, особенно во второй половине месяца. Есть риск оказаться в неприятной ситуации, завязать ненужный служебный роман и стать причиной разлада в семейных парах.

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