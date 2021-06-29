Любовный гороскоп на июнь 2021 года

Июль – благоприятный период для романтики, любви, оформления официальных союзов.

Венера – женская планета, приближается к мужской планете - Марсу, соединение во Льве произойдет 13 июля 2021, но ощущаться эти благостные энергии будут практически весь месяц. Марс и Венера являются двигателем всего происходящего на Земле, т.к. сама планета Земля на небе находится между ними.

Знак Зодиака Лев принадлежит к стихии Огня, имеет фиксированные качества. Здесь уже виден результат наполнения энергией и оплодотворения в природе – поспевает урожай, созревают плоды, подрастает потомство. Так и в любовных отношениях – они стремительно развиваются и переходят на новый уровень. Даже самые скромные и застенчивые люди становятся более инициативными и страстными. В июле легче начинать отношения или гармонизировать уже существующие.

Одинокие люди с большой долей вероятности встретят своего идеального партнера. Конечно, нужно приложить усилия – находиться среди людей, посещать различные мероприятия, проявлять активность в социальных сетях, встречаться с друзьями. В июле многие люди быстро влюбляются, поэтому существующие отношения могут оказаться под угрозой. Но это хорошее время для того, чтобы добавить страсти в давно устоявшиеся отношения, снова включить чувства. Совместный отдых, творчество, хобби, праздники, способствуют обретению гармонии в отношениях.

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ОВЕН

Благоприятный месяц для личных взаимоотношений. Вы обретаете популярность у представителей противоположного пола. В браке легко достигается гармония, активизируются вялотекущие отношения. Появляется острая потребность в домашней и интимной атмосфере. Однако не торопитесь делать выводы о человеке, если отношения начаты в этот период – официальным союзом они могут и не закончиться. Выразительная страсть и сильное физическое влечение может быстро угаснуть, уже к концу лета. В любом случае июль окажется для вас ярким и запоминающимся, многие ваши желания в теме романтики и любви, будут реализованы.

ТЕЛЕЦ

Личная жизнь будет насыщенной и гармоничной, однако постоянно приходится отвлекаться на профессиональную сферу. Велика вероятность служебного романа, возникновения взаимной симпатии с коллегами по работе. Некоторые деловые партнерские отношения могут преобразоваться в романтические и наоборот. Общее дело или интересы способствуют установлению контакта с желанным человеком, помогают создать хорошее взаимопонимание в паре, но не дают сильных эмоций и страсти, необходимые для серьезных отношений. Новые романтические отношения – это, скорее, легкая и поверхностная любовь, в ней нет глубины.

БЛИЗНЕЦЫ

Сочетание красивого с полезным дает вам счастье и радость, что привлекает к вам внимание других людей. Вы с легкостью устанавливаете новые контакты, а также влюбляетесь, что может осложнить существующие отношения, брак. Проблема в том, что не стремитесь привязываться – любопытство влечет вас к новым партнерам. Хорошее время для путешествий за границу – там вы можете найти любовь своей жизни, если вы в поиске. Неожиданно для себя, такие связи, как дружба, товарищество, приятельские отношения типа "брат-сестра" с представителями противоположного пола могут преобразоваться в любовные.

РАК

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Вы обретаете стабильность в романтических или семейных отношениях, но вместе со стабильностью может прийти монотонность. Но в целом, в июле обстоятельства складываются благоприятно для вашей любовной жизни, если вместо страсти вы хотите спокойствия. Новые отношения вряд ли будут развивать быстро, но если вы и ваш партнер бережливо проявляете свою симпатию, то со временем она может стать лучше и сильнее и перерасти в любовь. Возможны любовные отношения с теми, кого вы раньше считали друзьями или единомышленниками, т.е. неглубокая связь на сознательном уровне. Если эта связь закончится, то дружба останется.

ЛЕВ

Благоприятный месяц для любовных и семейных отношений. Склонны к мечтательности в любви - эта любовь может быть слишком далекой, чтобы стать реальной и остаться платонической. Произойдут явные улучшения в личной сфере взаимоотношений, особенно счастливый период – середина июля. Однако, чем больше вы начинаете привязываться к партнеру и искать стабильности, тем чаще начинают происходить неприятные ситуации в партнерстве, которые полностью меняют ход событий в романтической сфере. Июль благоприятен для решения вопросов, связанных с расширением семьи, улучшением жилищных условий, рождением ребенка.

ДЕВА

Интересный месяц, запоминающийся - возможны приятные неожиданные ситуации, встречи, разговоры. Любимый человек подталкивает вас предпринять что-либо для вашего общего блага. Это может быть решение о совместном проживании или же желание оформить отношения и родить ребенка. Новые знакомства могут не иметь продолжения, но полезный опыт вы получите и сможете использовать его для улучшения качества вашей жизни и будущих взаимоотношений. Если вы давно планировали поговорить с прежним партнером, может быть восстановить отношения – середина июля для этого идеально подходит.

ВЕСЫ

Романтика дает вам силы и энергию, в этот период вы буквально "горы готовы свернуть". Если вы одиноки – используйте потенциал этого месяца максимально. Это подходящее время для того, чтобы уехать на далекие острова, отправиться в путешествие через океан и там найти свою любовь. Обстоятельства складываются интересным образом для сферы взаимоотношений, возможны знакомства с будущим партнером в самолете или в поезде. Свободная любовь без обязательств, также вполне возможна, что может принести неприятности, если вы уже в отношениях или в браке. События этого месяца запомнятся надолго.

СКОРПИОН

Может присутствовать некоторая неудовлетворенность в отношениях, но исправить ситуацию поможет совместный отдых, желательно активный. Это способствует высвобождению вашей мощной внутренней энергии, которой в июле в избытке, что дает конфликтность. Но если ваш брак или любовная связь на гране разрыва, вероятнее всего все закончится – вы по собственной инициативе поставите точку. Чтобы брак продолжался, должны быть общие интересы, хобби, вкусы, если отношения дороги вам – займитесь этим вопросом. Одиноким Скорпионам, находящимся в поиске, полезны путешествия в другие страны или поездки в пределах родной страны.

СТРЕЛЕЦ

Июль приносит новые знакомства, значительные приятные неожиданные сюрпризы в любви, но не дает продолжительности и стабильности. Случайно можно встретить своего идеального партнера на море, но тогда связь может перерасти в любовь на расстоянии. В семейных отношениях могут происходить недоразумения, появляется неопределенность, что приносит много стрессов. Обсуждение планов на будущее без взаимных претензий, поможет улучшить давно устоявшиеся взаимоотношения. В этом месяце вы, чаще, чем обычно, склонны вспоминать о прошлых страстных связях, возникает желание и возможность обрести отношения на стороне.

КОЗЕРОГ

Присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход, иначе, ссоры с битьем посуды неизбежны. Возникающие острые противоречия и конфликты можно нейтрализовать, если вы станете на сторону партнера, увидите ситуацию со стороны. Ее избыток можно направить на конструктивную трансформацию сферы любви и брака, добавив страсти в отношения. Либо же заняться профессиональной сферой, пока большинство людей отдыхает. В принципе, для вас не препятствий в этом месяце – если вы захотите завоевать внимание симпатичного вам человека, вам это удастся. Возможно, пришло время сделать решительный шаг в отношениях.

ВОДОЛЕЙ

Вы пользуетесь популярностью у противоположного пола, сможете достичь гармоничного сочетания в себе мужского и женского принципов, но только если прилагаете к этому усилия - работаете над собой и своими личными взаимоотношениями. Это отличное время для того, чтобы пересмотреть свое отношение к партнеру, используя весь свой опыт в любви, дополняя его новыми познаниями. Хорошее время для проникновенных бесед с любимым человеком, для спокойного выяснения отношений и планирования совместного будущего. В этот период, в большинстве случаев, ваши желания и действия совпадают, причем, это касается всех жизненных сфер.

РЫБЫ

Вас влечет нечто новое, необычное, рискованное и непредсказуемое. Чем больше свободы и меньше предрассудков, тем вам интереснее. Появляется склонность быстро вступать в связь и также быстро ее прерывать. Но в целом, месяц интересный для вас. Если вы не в паре, то события этого периода принесут положительные изменения в сферу личных отношений. Если же вы состоите в браке или у вас есть партнер, то может возникнуть охлаждение друг к другу. Активизируются ваши соперники, вы можете обнаружить тайную любовную связь вашего любимого человека. Стоит задуматься о существующих отношениях как можно раньше и предпринять соответствующие меры для их сохранения.

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