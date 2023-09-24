Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет с 25 сентября по 1 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 25 сентября по 1 октября?

Телец

Тельцам – особенно тем из них, кто в последнее время исключительно по собственной вине, рассорился с любимым человеком – стоит хотя бы попытаться помириться с ним. Скорее всего, их вторая половинка только этого и ждет, надеясь, что представители знака признают свою вину и попросят прощения. Если им действительно дорог человек, с которым они сйчас не общаются, звезды рекомендуют им так и сделать.

Рак

Ракам, которые часто страдают от своей скромности, необходимо быть понастойчивее и бороться за свои чувства. Возможно, любимый человек по какой-то необъяснимой причине в последнее время стал от них отдаляться, но это не повод, чтобы оставить ситуацию в том виде, в котором она сейчас находится. Как минимум, представителям знака необходимо настоять на откровенном разговоре и выяснить причину разлада – скорее всего, она яйца выеденного не стоит.

Весы

Весам, которые вечно колеблются, выбирая между двумя решениями – в данном случае, личного характера – придется определиться с тем, чего они хотят от любимого человека на самом деле. Таким образом они смогут либо наладить с ним отношения, либо окончательно их завершить. Последнее, как ни странно это прозвучит, окажется не меньшим везением, чем первое: разрыв с прежним возлюбленным расчистит место для новой любви.

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