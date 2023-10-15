Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет с 16 по 22 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 16 по 22 октября?

Овен

При всей своей нелюбви к специальным знакомствам, которые, на ваш взгляд, похожи на сводничество, сегодня можно позволить друзьям устроить – или хотя бы попытаться устроить – судьбу представителей знака. Скорее всего, человек, встречей с которым они решат их осчастливить, обратил на них внимание, но познакомиться не решился. Знакомство с ним может стать судьбоносным, главное, изначально не относиться к нему предвзято.

Козерог

Козероги, которые страдают из-за ссоры с близким человеком, и рады бы с ним помириться, но гордость – или то, что они под этим словом понимают – не дает им признать свою вину, хотя они прекрасно понимают, что были неправы. Если эти отношения им действительно дороги, необходимо сделать шаг навстречу, пока ссора еще не затянулась и можно сделать вид, что ничего особенного не случилось.

Водолей

Услышав, что любимый человек изменяет представителям знака не стоит сразу же верить «доброжелателю» на слово и устраивает грандиозный скандал. Сначала нужно приглядеться к нему самому и попытаться понять, зачем он это делает: наверняка у него есть какая-то причина, причем, корыстного свойства. Разгадав его тайну, можно будет во многом разобраться, и, как следствие, восстановить мир в своем союзе.

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