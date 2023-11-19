Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 20 по 26 ноября?

Овен

Овны смогут на собственном опыте убедиться в том, что служебный роман далеко не всегда мешает продуктивной работе – напротив, иногда он может ей помочь. Особенно если люди, испытывающие друг к другу романтические чувства, работают над одним проектом и всерьез им увлечены. В таком случае им удастся совместить приятное с полезным – нежные чувства с успехом в работе.

Телец

Тельцам давно пора отказаться от свойственной им лени и сделать решительный шаг в отношениях с близким человеком – например, позвонить или написать ему, признавшись – наконец-то! – в своих чувствах. Скорее всего, он давно ждет такого объяснения, но не знает, с какой стороны подступиться к представителям знака, и стоит облегчить им эту задачу.

Рыбы

Рыбам имеет смысл избавиться от предубеждения, которое мешает им общаться с любимым человеком по интернету – удаленные отношения вполне могут стать временной альтернативой реальным, особенно если в самом скором времени расстояние удастся сократить. Впрочем, такое общение имеет свое преимущество – при нем довольно сложно поссориться.

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