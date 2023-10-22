Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет с 23 по 29 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 23 по 29 октября?

Телец

Тельцам, которые поссорились со своей второй половинкой и – насколько это возможно для медлительного и флегматичного – во всяком случае, до поры до времени – знака, переживают этот сложный для них момент, звезды советуют готовиться к установлению мира. Причем близкий человек, скорее всего, сам напросится на переговоры, его представителям останется только настроиться на них и принять извинения, признав, что в случившемся есть и доля их вины.

Рак

Раки, которые – в силу присущей им романтичности – верят в чудеса, в это время смогут на собственном опыте убедиться в том, что они существуют. Таким чудом для них может стать возвращение в их жизнь человека, с которым их когда-то связали серьезные отношения, которые совершенно неожиданно прервались по объективным, не зависящим ни от одной из сторон причинам. Теперь же они потеряют свою власть и можно будет дать своей любви второй шанс.

Скорпион

Скорпионы, которые захотят в очередной раз поссориться с любимым человеком, вряд ли смогут рассчитывать на такой результат. На этой неделе, в отличие от другого времени, это не закончится скандалом, а наоборот, приведет к перезагрузке, благодаря которой можно будет открыть новую страницу отношений, а уж что они на ней "напишут", в значительной степени зависит только от них – близкий человек подчинится их выбору.

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