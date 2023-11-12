Любовный гороскоп на неделю: каким знакам зодиака повезет с 13 по 19 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 13 по 19 ноября?

Близнецы

Близнецам необходимо хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, особенно когда это касается любимого человека. Не стоит бесконечно подвергать его испытаниям, то приближая его к себе, то снова отдаляя. Результатом такого – неровного – отношения может стать то, что он, несмотря на испытываемые им романтические чувства, может потерять терпение и решиться на нежелательный для представителей знака шаг – полный разрыв.

Рак

Ракам необходимо – хотя бы на время – отказаться от присущей им скромности и поверить не зеркалам, весам и мнению "доброжелателей", а словам любимого человека, которому незачем врать. Если он видит представителей знака идеалом красоты, то так оно и есть, а лишний килограмм или не тот цвет волос не должны влиять на их самооценку. К тому же, если совсем уж невмоготу оставаться в прежнем состоянии, "недостатки" можно скорректировать.

Весы

Весам удастся помириться с близким человеком, ссора с которым продолжительное время печалила представителей знака. Тем не менее очень важно помнить, что причина разлада, скорее всего, не ликвидирована до конца, поэтому в любой момент конфликт может вспыхнуть вновь. Избежать такого сценария можно одним-единственным способом – обсудить сложившееся положение, в противном случае вероятность повторения ситуации со ссорой слишком велика.

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