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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет с 6 по 12 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1647
Время на прочтение
2 мин
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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет с 6 по 12 ноября

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 6 по 12 ноября?

Близнецы 

Близнецы должны быть готовы к резким переменам в личной жизни, о возможности которых они до сих пор даже не подозревали. Велика вероятность того, что второй половинке представителей знака надоело жить в ситуации постоянного стресса, который они ей обеспечивают, поэтому она решит обрести свободу. Но, поскольку природа не терпит пустоты, переживать не стоит: новая любовь – не за горами. 

Дева 

Девам, которым придется выбирать между несколькими поклонниками их красоты и привлекательности сразу, звезды рекомендуют руководствоваться, как ни странно это прозвучит, доводами не сердца, а разума. Это вполне в духе представителей знака, которые вообще редко обращаются к чувствам – так уже они устроены, расчет – особенно если он правильный – всегда вернее того, что они считают гормональными вспышками. 

Стрелец 

Встреча, которая произойдет на этой неделе, будет неожиданной только для самих представителей знака, все окружающие их люди – как друзья, так и родные – будут знать о сюрпризе, который готовит для них любимый человек. Звезды тоже не будут раскрывать все секреты, можно только сказать, что случившееся запомнится на всю жизнь, а это, согласитесь, уже немало. 

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Дата публикации
Просмотры
1647
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