Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет в любви 6-13 марта

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. Особенно актуально получить такой прогноз в начале первого весеннего месяца – о времени, которое ассоциируется у нас с цветущими подснежниками и букетами мимозы. Кому повезет в любви на этой неделе – с 6 по 13 марта?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы давно закончили не только школу, но и другие учебные заведения, да и личную жизнь успели устроить, но свою первую любовь забыть не могут, и время от времени напоминают этому человеку о себе. На этой неделе вероятно событие, которое очень их порадует: первая любовь сама свяжется с ними. Ну а что делать с этим фактом дальше, решать только самим представителям знака – будет жаль, если они потеряют такой блестящий шанс.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – особенно тем, кто всю жизнь прожил с одним-единственным партнером – судьба может приготовить встречу, которую можно считать одновременно и искушением, и возможностью испытать новое, неизведанное до сих пор чувство. Правда, коль скоро они решат ему поддаться, им придется решать судьбу своего брака, поэтому стоит хорошо подумать о том, хотят ли они ею жертвовать или нет. У каждого представителя знака будет свой ответ на этот вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как один из самых любвеобильных представителей Зодиака, часто увлекаются, но это не влияет на их счастливую семейную жизнь – тут, как говорится, мухи отдельно, а котлеты – отдельно. Но сейчас отношения с постоянным партнером уже дали трещину, поэтому новая любовь может оказаться куда более серьезной, чем те адюльтеры, которые случались у них раньше. Так что, вполне возможно, что им придется делать выбор между старыми и новыми отношениями.

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