Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет в любви с 13 по 19 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. Особенно актуально получить такой прогноз весной, ведь это время ассоциируется у нас с пробуждением природы и романтических чувст. Кому повезет в любви на этой неделе – с 13 по 19 марта?

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды приготовили сюрприз в виде интересных знакомств – человека, которого в это время встретят представители знака, им не удастся забыть, даже спустя годы. Именно по этой причине ни в коем случае нельзя позволять ему уйти из своей жизни. Это не значит, что необходимо цепляться за него во что бы то ни стало, пытаясь заинтересовать хоть чем-нибудь, но и демонстрировать свое полное безразличие тоже не стоит – обидно будет потерять свою вторую половинку.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые тяжело переживают размолвку с любимым человеком, звезды подарят шанс наладить с ним отношения. Правда, для этого придется поступить собственными принципами: дело в том, что представители знака очень не любят мириться первыми, делая шаг навстречу даже тем, кого обидели. Но на этот раз другого выхода у них не будет, зато результат несомненно порадует: отношения станут даже лучше, чем прежде.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут рассчитывать на получение того, что они обожают больше всего – ценные подарки, которые сделает им любимый человек. У одних для этого будет весомый повод – например, годовщина знакомства или свадьбы, а другие решат устроить сюрприз просто так – от переизбытка пылких чувств. В любом случае масса приятных эмоций, которую испытают в этом случае представители знака, обеспечит им хорошее настроение на пару недель вперед, а это уже немало.

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