Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 10-16 августа

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

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Кому повезет в любви на этой неделе — 10-16 августа?

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Близнецы

Близнецы, которые, несмотря на свою двойственность, лучше многих способны хранить верность любимому человеку, получат шанс начать оношения с ним с чистого листа. Даже если некоторое время назад они расстались не самым лучшим образом, похоже, пришла пора простить былые обиды, сделав вид, что ничего особенного не произошло.

Вполне возможно, что и он находится на соответствующих стартовых позициях и готов к примирению — не стоит упускать счастливый шанс наладить отношения.

Рак

Ракам звезды не советуют испытывать судьбу, гадая на свое будущее: поскольку таким образом они могут не притянуть, а, наоборот отпугнуть счастливый момент, о чем в ближайшее время пожалеют. А вот вспомнить об отношениях, которые поставлены на паузу, но пока до конца не завершены, н только можно, но и нужно.

И если для одних она станет всего лишь приятным воспоминанием, то для других — продолжением счастливого времени, о котором представители знака тосковали в последнее время — теперь, похоже, все можно будет вернуть.

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Козерог

Козерогам, чьи отношения с близким им человеком в последнее время осложнились из-за их собственной эмоциональной сдержанности и перестали радовать, желательно преодолеть свою замкнутость и стать доступнее и чувственнее.

Возможно, это потребует определенных усилий, но они будут того стоить — новый этап в отношениях вполне может оказаться более счастливым, чем предыдущий, а это много значит. Любимый человек обязательно оценит старания, поскольку поймет, насколько он важен и любим, а такое открытие — прекрасный фундамент для крепкой связи.

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