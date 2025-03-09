Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 10-16 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 10 по 16 марта?

Овен

Овнам, похоже, пришла пора отказаться от отношений, которые не только не радуют, но и, напротив, обременяют их. Конечно, никто нельзя требовать от партнера, чтобы он решал твои проблемы, но, если он вдобавок навешивает свои, с эти сложно мириться. Тем более, что рядом давно находится человек, который готов подставить свое плечо в любой ситуации – возможно, стоит наконец-то обратить на него внимание.

Дева

Девам не стоит перекладывать свой прежний – к сожалению, негативный – личный опыт на человека, который надеется занять место рядом с представителями знака. Нет никакой гарантии того, что новые отношения приведут к тому же итогу, что и предыдущие. В конечном итоге все зависит от человека, а новый знакомый, не способен на неблагородные поступки – скорее, все произойдет с точностью наоборот.

Водолей

Водолеям не стоит ревновать близкого человека – особенно если у них не будет для этого весомого повода. Как правило, ревность является символом неуверенности в себе, поэтому сначала представителям знака неплохо было бы разобраться с собственной самооценкой, а уж потом предъявлять своей второй половинке серьезные претензии. Тем более, что таким образом они вполне могут разрушить отношения, которыми дорожат.

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