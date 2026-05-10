Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 11-17 мая

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 11 по 17 мая?

Овен

Овнам в это время смогут получить настоящий подарок судьбы — знакомство с человеком, который займет значительное место в их жизни. Вот только торопиться с выводами — и, как следствие, решительными действиями — предстаивтелям знака не стоит. Прежде чем сказать ему «да» и, уж тем более, «нет», нужно повременить и, хоть это для них и сложно, подумать над своим — и его — будущим. Очень важно тщательно взвесить наличие — или отсутствие — совместимости, которая будет играть важную роль после того, как схлынет волна чувств, а это неизбежно произойдет некоторое — иногда непродолжительное — врем спустя.

Стрелец

Стрельцам пора перестать держаться за прошлое, каким бы прекрасным оно ни было — или ни казалось таковым. Нужно отпустить то, что отжило свой век, даже если это касается отношений: пока за представителями знака тянется шлейф былых событий, новую любовь найти не удастся. Ну, а потом можно — и нужно — как в переносном, так и в прямом смысле посмотреть по сторонам: наверняка рядом есть человек, который достоин внимания, хотя пока они по какой-то — непонятной для них самих — причине его не замечают. Нынешняя неделя — прекрасное время для того, чтобы начать жизнь с новым партнером и с чистого листа.

Водолей

Водолеям придется выбирать между двумя привязанностями, которые имеют над ними власть в данный момент — прежней и новой, появившейся недавно. Проще всего под действием внезапно вспыхнувших чувств разрушить то, что выстраивалось годами, но впоследствии об этом, скорее всего, придется пожалеть. Новые отношения, потеряв прелесть новизны, сравнятся по силе воздействия со старыми, из-за чего между ними исчезнет какая-либо разница, что сделает все перемены в личной жизни бессмысленными. Именно поэтому совершать их нужно только в том случае, если нет сомнений в силе новой любви.

