Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 12-18 мая

Любовь / © Associated Press

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Содержание Близнецы Лев Водолей

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 12 по 18 мая?

Близнецы

Близнецам стоит быть чуточку более терпимыми и толерантными по отношению к близкому человеку, который, возможно, в последнее время не оправдывает их надежд и ожиданий. Важно понять, почему он так себя ведет — скорее всего, у него есть на то уважительные причины, которые необходимо принять во внимание. Заодно желательно вспомнить, что отношения — это не только праздник, но и постоянная работу, которую должны делать двое.

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Лев

Львам, которые переживают из-за разрыва с близким человеком, звезды советуют переключить свое внимание с личных неурядиц на позитив — например, на любимые занятия или путешествия, которые даже в рамках своей страны окажутся удачными, не говоря же других — преимущественно, европейских — странах. Именно в такой — можно сказать, походной — обстановке и состоится новая встреча, которая — с большой долей вероятности — окажется судьбоносной.

Водолей

Водолеям не имеет смысла цепляться за обиду, которую нанес им близкий человек. Во-первых, скорее всего, у него это получилось случайно — злого умысла он не преследовал, а во-вторых, «бедствия» в данному случае изрядно ими преувеличены, а, значит, не стоят такого пристального — и болезненного — внимания. Жаль тратить время на размолвку — нужно мириться и получать от удовольствия как от общения с любимым человеком, так и от совместной жизни в целом.

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