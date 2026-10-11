Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 12-18 октября

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе –12-18 октября?

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Овен

Овнам категорически не рекомендуется рассказывать о внезапно вспыхнувших в это время романтических чувствах и развивающихся, как их следствие, отношениях посторонним людям, особенно если они не были замечены в проявлении симпатии к предстаивтелям знака.

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Как известно, счастье любит тишину, поэтому распространяясь о нем на каждом углу, можно легко его сглазить.

Рак

Ракам не стоит следовать печально известному принципу «стерпится — слюбится», к которому представителей знака могут подталкивать окружающие — друзья или опирающиеся на свой жизненный опыт родственники старшего поколения.

Счастливыми отношения, построенные на таком фундаменте, не станут — лучше подождать человека, которого можно буде любить, а не терпеть.

Водолей

Водолеям, которых жизнь может поставить перед необходимостью решать, давать некогда любимому ими человеку второй шанс, которого они просят, или не торопиться с таким серьезным шагом, необходимо вспомнить и тщательно проанализировать причины, по которым они в свое время с ним расстались.

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Вполне возможно, что этот яркий в эмоциональном отношении экскурс в прошлое даст исчерпывающие ответы на все поставленные — итак волнующие их –вопросы.

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