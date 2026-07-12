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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 13-19 июля
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — 13-19 июля?
Близнецы
Близнецам, у которых в отношениях с близким человеком в последнее время постоянно растет напряжение, стоит подумать о том, что значительная часть вины за сложившуюся ситуацию лежит на них самих.
Прежде всего, причина отсутствия взаимопонимания кроется в том, что представители знака постоянно чего-то требуют от своего партнера, не говоря ему при этом, что именно они хотят получить, и обижаются из-за того, что он не угадал. Звезды советуют им откровенного поговорить с любимым человеком, озвучив ему свои ожидания — все сразу же наладится.
Весы
Весам не стоит распылять свое внимание на несколько потенциальных спутников жизни, в которых они — впрочем, как всегда — не будут испытывать недостатка. Очень важно — хоть это будет и непросто — выбрать кого-то одного, руководствуясь при этом исключительно чувствами –расчет в данном случае неуместен.
Именно такой подход откроет в личной жизни представителей знака по-настоящему светлую — и максимально широкую –полосу, которая принесет им настоящую любовь и, как следствие, счастье, о котором они давно мечтали.
Рыбы
Рыбам, которым, несмотря на их привлекательность в глазах противоположного пола, в последнее время трудно ощутить всю полноту счастья в личной жизни, звезды настоятельно рекомендуют внимательно смотреть по сторонам — как в прямом, так и в переносном смысле.
Можно надеяться на то, что именно в это время в окружении представителей знака появится тот — возможно, единственный и неповторимый — и обязательно любимый человек, которого представители знака долго ждали. Главное — не мечтать о красивых отношениях, а делать все для того, чтобы грамотно их встроить.
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