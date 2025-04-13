Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 14 по 20 апреля

Любовь / © Associated Press

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Содержание Овен Лев Козерог

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 14 по 20 апреля?

Овен

Овнам, которые могут узнать о любимом человеке нечто такое, что покажется им крайне неприятным, не стоит торопиться ни с выводами, ни, тем более, с действиями, на которые представители знака, как правило, решаются очень быстро. Сначала неплохо было бы выяснить, откуда, как принято говорить, «растут ноги» у этой новости- вполне возможно, что данные «факты» не имеют ничего общего с реальностью, поскольку ситуация полностью смоделирована недоброжелателем.

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Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют вспомнить о некогда любимом человеке, с которым они расстались некоторое время назад, причем, сделали это не самым мирным образом. Возможно, они не сожалели о случившемся, но их собственное неблагородное поведение, которое они продемонстрировали в то время, не может не огорчать представителей этого порядочного во всех отношениях знака. Сейчас сложатся максимально благоприятные обстоятельства для того, чтобы наладить отношения.

Козерог

Козерогам нужно хотя бы иногда отвлекаться от насущных профессиональных проблем и уделять внимание своим близким — особенно сильно это касается любимого человека. В противном случае они могут решить, что совеем не нужны представителям знака, а к каким последствиям это в результате приведет, предсказать невозможно. Наступающая неделя — прекрасное время для того, чтобы установить необходимый баланс между работой и личной жизнью.

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