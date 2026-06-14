Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 15-21 июня

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 15-21 июня?

Близнецы

Близнецам — преимущественно тем, кто в данный момент находится в активном поиске спутника жизни — не стоит пренебрегать знакомствами, к которых их будут подталкивать друзья или родственники, считая их банальным сватовством. Во-первых, даже если это так, в подобном способе свести двух одиноких людей нет ничего зазорного: каждый ищет — и находит — свое счастье так, как может. Во-вторых, а как еще поступать с человеком, который надеется обрести свое счастье, ничего для этого не делая — только тащить его к цели через силу.

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Рак

Раки, которые за последнее время расстались с близким им человеком, невероятно переживают по этому поводу, поскольку это уже второе фиаско личного характера за прошедшие несколько лет. На самом деле звезды считают, что такого рода события — хороший знак: таким образом сама судьба убирает с их дороги людей, которые уже сыграли свою роль в их жизни или вообще для них не предназначены. На свободное место очень скоро — с большой долей вероятности именно на этой неделе –займет тот, с кем им захочется жить, как в сказке — долго и обязательно счастливо.

Водолей

Водолеям, которые, несмотря на всю свою креативность, тем не менее люди весьма практичные и не витают в облаках даже в вопросах личного характера. Они хорошо понимают, с каким человеком нужно находиться рядом для того, чтобы их дела — в том числе, и творческие — сложатся максимально удачно. И — выбирают в спутники жизни именно его, даже если для этого им придется приложить определенные усилия. Именно такая история произойдет с ними на этой неделе, а их хитроумная схема достижения цели позволит получить предложение руки и сердца.

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