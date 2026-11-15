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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 16-22 ноября
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — 16-22 ноября?
Близнецы
Близнецам не стоит играть роль собаки на сене, удерживая при себе некогда любимого человека, к которому они больше не испытывают романтических чувств.
Возможно, им необходимо откровенно с ним поговорить, тактично объяснив: поскольку чувства ушли, тянуть с расставанием не имеет смысла. К тому же, не завершив прежние партнерские отношения, нельзя начать новые, которые уже на подходе, так что стоит поторопиться.
Лев
Львам звезды советуют пересмотреть свое решение о расставании с любимым человеком, которое они приняли сгоряча, не просчитав все последствия — как «за», так и «против».
Поскольку представители знака уже успели пожалеть о своей опрометчивости, да и их партнер, похоже, находится не в лучшем моральном состоянии, имеет смысл назначить встречу и осудить сложившиеся обстоятельства — возможно, так удастся помириться.
Рыбы
Рыбам, совершенно случайно узнавшим о возможной измене близкого человека, нежелательно торопиться с выводами и, уж тем более, активными действиями в виде ссор и скандалов, ведущими к полному разрыву.
Возможно, никакой измены не было вовсе, но даже если она является реальностью, не стоит сбрасывать со счетов вероятность случайности — в общем, нужно сначала хорошо подумать и только потом принимать окончательное решение.
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