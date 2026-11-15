ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
292
Время на прочтение
2 мин

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 16-22 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Озеро в виде сердца

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 16-22 ноября?

Близнецы

Близнецам не стоит играть роль собаки на сене, удерживая при себе некогда любимого человека, к которому они больше не испытывают романтических чувств.

Возможно, им необходимо откровенно с ним поговорить, тактично объяснив: поскольку чувства ушли, тянуть с расставанием не имеет смысла. К тому же, не завершив прежние партнерские отношения, нельзя начать новые, которые уже на подходе, так что стоит поторопиться.

Лев

Львам звезды советуют пересмотреть свое решение о расставании с любимым человеком, которое они приняли сгоряча, не просчитав все последствия — как «за», так и «против».

Поскольку представители знака уже успели пожалеть о своей опрометчивости, да и их партнер, похоже, находится не в лучшем моральном состоянии, имеет смысл назначить встречу и осудить сложившиеся обстоятельства — возможно, так удастся помириться.

Рыбы

Рыбам, совершенно случайно узнавшим о возможной измене близкого человека, нежелательно торопиться с выводами и, уж тем более, активными действиями в виде ссор и скандалов, ведущими к полному разрыву.

Возможно, никакой измены не было вовсе, но даже если она является реальностью, не стоит сбрасывать со счетов вероятность случайности — в общем, нужно сначала хорошо подумать и только потом принимать окончательное решение.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie