Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 17-23 августа

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 17-23 августа?

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Телец

Тельцам, которые давно — счастливо или не очень — состоят в браке, звезды советуют приготовиться к серьезному — и крутому — повороту в личной жизни. Он может стать как решительным и безоговорочным разрывом отношений, так и полной их перезагрузкой, которая выведет их на качественно новый уровень.

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В первом случае удатся завершить связь, которая давно не приносит ни одной сторон ни пользы, ни радости, а во втором — продолжить совместную жизнь, значительно увеличив ее значимость. Оба варианта одинаково правильны, каждый — для конкретных обстоятельств.

Весы

Весы, и без того обаятельные и утонченные, под влиянием звезд приобретут еще больший шарм и очарование, что привлечет к ним массу поклонников. Но именно в этом состоит главная опасность для представителей этого вечно колеблющегося знака, поскольку они не смогут выбрать кого-то одного.

Каждый из претендентов, испытывающих к ним романтические чувства, будет казаться им по-своему симпатичным, а, значит, бесконечные колебания им обеспечены. В конце концов, придется взять себя в руки и остановить «маятник» их внутренних колебаний на ком-то одном.

Рыбы

Рыбы наконец-то смогут избавиться от иллюзий в в отношении любимого человека, которые до сих пор мешали им видеть его не выдуманным героем, а человеком, каким он является на самом деле. И совершенно не обязательно это открытие будет неприятным, скорее, наоборот — в реальности он окажется даже лучше, добрее и благороднее, чем они привыкли его себе представлять.

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Останется только начать выстраивать отношения на новой основе, что поначалу может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд, но очень увлекательно и, что не менее важно, перспективно.

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