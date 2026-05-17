Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 18-24 мая

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 18-24 мая?

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время постоянно чем-то недовольны в отношениях с близким человеком, важно понять: они выдвигают ему не реальные, а фантастические требования, которые не в состоянии выполнить никто. Как только представители знака снизят порог своих притязаний, все мгновенно наладится. Главное — спустя некоторое время не вернуться к своей линии взыскательного и строгого поведения, поскольку ни до чего хорошего оно не доведет — здоровые и долговременные отношения на таком хрупком фундаменте точно не построишь.

Реклама

Лев

Львов звезды предупреждают о сюрпризе, который может им приготовить любимый человек. Разумеется, он будет руководствоваться только самыми благими намерениями, но это не значит, что капризным предстаивтелям знака, которые привыкли к самому высшему уровню презентов, все обязательно понравится. Желательно скрыть свое негативное отношение, никак его не демонстрируя, поскольку обидеть того, кто их любит, можно легко, а вот исправить свою ошибку не всегда удается быстро и легко, а иногда и вовсе не удается, так что осторожность — превыше всего.

Рыбы

Рыбам, которые в последнее время по самым разным — как объективным, так и субъективным — причинам временно остались в одиночестве, ни в коем случае нельзя отчаиваться. В любой момент — например, в течение этой недели — они могут встретить человека, которого давно, но пока безрезультатно иск5али. Поскольку по всем законам философии, количество всегда переходит в качество, их ожидание и надежды оправдаются и принесут им знакомство, которое будет иметь далеко идущие — и максимально приятные и волнительные — последствия.

Читайте также:

Новости партнеров