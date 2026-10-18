ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 19-25 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Озеро в виде сердца

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 19-25 октября?

Близнецы

Близнецам, которым — как всегда — трудно будет определиться с тем, кто из двух потенциальных спутников жизни подходит им больше, все-таки = хотят они того или нет — сделать выбор в пользу одного из них.

При этом звезды настоятельно советуют им руководствоваться не разумом или расчетом, а исключительно отношением каждому из «вариантов», что окажется совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Зато и результат даст повод для радости, как это всегда бывает, когда партнеры испытывают друг к другу настоящие чувства.

Лев

Львам, которые всегда живут своим умом, желательно и сейчас не изменять этой привычке. Столкнувшись со слухами, касающимися — и порочащими — любимого ими человека, им важно отказаться от скоропалительных, эмоциональных и необдуманных выводов, даже если у них будут основания для того, чтобы поверить в них.

Если они дадут себе хотя бы немного времени для того, чтобы оценить все доводы «за» и «против», они смогут убедиться: любые сплетни — не более чем не имеющий под собой основания оговор.

Скорпион

Скорпионам, которые в последнее время почти все свое время посвящают работе, звезды рекомендуют хотя бы ненадолго отвлечься от нее, обернуться и посмотреть по сторонам — как в переносном, так и в прямом смысле слова.

Вполне возможно, что рядом находится человек, который давно мечтает хотя бы о незначительном знаке внимания представителей знака. Стоит к нему присмотреться — а вдруг это именно тот, кого представители знака захотят назвать своей второй половинкой — нельзя же всю жизнь провести за работой?

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie