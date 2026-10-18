Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 19-25 октября

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 19-25 октября?

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Близнецы

Близнецам, которым — как всегда — трудно будет определиться с тем, кто из двух потенциальных спутников жизни подходит им больше, все-таки = хотят они того или нет — сделать выбор в пользу одного из них.

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При этом звезды настоятельно советуют им руководствоваться не разумом или расчетом, а исключительно отношением каждому из «вариантов», что окажется совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Зато и результат даст повод для радости, как это всегда бывает, когда партнеры испытывают друг к другу настоящие чувства.

Лев

Львам, которые всегда живут своим умом, желательно и сейчас не изменять этой привычке. Столкнувшись со слухами, касающимися — и порочащими — любимого ими человека, им важно отказаться от скоропалительных, эмоциональных и необдуманных выводов, даже если у них будут основания для того, чтобы поверить в них.

Если они дадут себе хотя бы немного времени для того, чтобы оценить все доводы «за» и «против», они смогут убедиться: любые сплетни — не более чем не имеющий под собой основания оговор.

Скорпион

Скорпионам, которые в последнее время почти все свое время посвящают работе, звезды рекомендуют хотя бы ненадолго отвлечься от нее, обернуться и посмотреть по сторонам — как в переносном, так и в прямом смысле слова.

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Вполне возможно, что рядом находится человек, который давно мечтает хотя бы о незначительном знаке внимания представителей знака. Стоит к нему присмотреться — а вдруг это именно тот, кого представители знака захотят назвать своей второй половинкой — нельзя же всю жизнь провести за работой?

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