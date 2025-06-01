Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 2—8 июня

Любовь / © Associated Press

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Содержание Телец Стрелец Рыбы

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — со 2 по 8 июня?

Телец

Тельцам очень важно знать, что разногласия с любимым человеком, которые существуют у них во взгляде на тот или иной вопрос, не повод для ссор и уж тем более для расставания. Не стоит силой склонять партнера к своей точке зрения, которая кажется им единственно верной. Во-первых, скорее всего, это не так, а во-вторых, если они безоговорочно признают правоту представителей знака, последним, как ни странно это прозвучит, станет с ними скучно, как бывает всегда, когда с ними не спорят.

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Стрелец

Стрельцам — преимущественно тем из них, кто успел поставить крест на личной жизни — звезды убедительно докажут, что они погорячились и поторопились. Встреча, которая может произойти на этой неделе, убедит их в обратном: она станет началом длительных и — что очень важно — счастливых отношений, о которых до сих пор представители знака не могли и мечтать. Главное — не упустить редкий шанс обрести личное счастье, который они — по причине своей вспыльчивости — могут потерять.

Рыбы

Девы вполне могут рассчитывать на появление на своем горизонте человека, которого они давно не видели, но, несмотря на все старания, так и не смогли забыть. То, как будут развиваться их отношения впредь, зависит только от желания самих представителей знака и их умения общаться легко, не допуская в будущем ссор и конфликтов: которые, как известно, они — плохой фундамент для взаимной любви. А из былых событий важно сделать выводы, чтобы не повторять своих ошибок впредь.