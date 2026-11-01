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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 2-8 ноября
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — 2-8 ноября?
Рак
Ракам не стоит удерживать рядом любимого человека, который по каким-то — только ему известным — причинам решил выйти из отношений. Чеи сильнее они станут пытаться «натянуть поводок» и продлить эту связь, тем упорнее их партнер будет стремиться к «двери» с надписью «Выход».
А вот если отпустить его на все четыре стороны, он, возможно, удивится и изменит свое решение уходить. Так что нужно хорошо подумать, стоит ли навязывать другому человеку свою волю.
Козерог
Козерогам, которые к этому времени по причине присущего им от природы упрямства, поставили отношения с любимым человеком на грань разрыва, еще не поздно опомниться и вернуть все обратно.
Для этого необходимо — как ни странно это прозвучит для представителей знака — признать, что их партнер тоже имеет право на свое –мнение, даже если оно совершенно не совпадает с их собственным преставлением о том, что как правильно — или неправильно — поступать в той или иной ситуации., и все уладится.
Водолей
Водолеи, давно живущие в ожидании важной встречи, способной коренным образом — и, разумеется, в лучшую сторону — изменить всю их жизнь, должны знать: их время пришло. Существует вероятность, что она произойдет именно в это время, к чему желательно морально подготовиться.
Также очень важно понимать, что рядом с этим человеком, все может пойти совсем не так, как они представляли в своих мечтах, что, впрочем, не значит, что новая картина их мира станет хуже прежней — она просто будет другой.
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