Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 20-26 июля

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 20 по 26 июля?

Телец

Тельцам звезды советуют вспомнить старую истину: чем урепче держишь рядом с собой другого человека, тем сильнее он хочет бежать на все четыре стороны. А вот если ослабить хватку, он, скорее всего, передумает и откажется от резких движений. Предстаивтелям знака неплохо было бы подумать об этом и перестать — или хотя бы сделать вид, что перестали — держать любимого человека на коротком поводке. Почувствовав, что на его свободу никто не посягает и право выбора не ограничивает, они успокоятся, а отношения наладятся.

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Рак

Ракам — особенно тем, кто на это неделе будет праздновать дни рождения — могут рассчитывать на сюрпризы, которые решат преподнести им звезды. Представителей знака слишком много для того, чтобы для всех существовал один-единственный сценарий: у каждого везение проиграется по-своему. С полной уверенностью можно сказать только то, что выбор вариантов окажется богатым, и каждый сможет выбрать то, что ему по душе — от судьбоносного знакомства до официального оформления отношений, которые давно в этом нуждаются.

Козерог

Козерогам, чьи отношения с близким человеком в последнее время перестали радовать, не стоит делать из этого серьезную проблему. Исправить ситуацию представителям знака вполне по силам, особенно если они смогут — хотя бы на время — поменять работу и личную жизнь местами, выведя интересы любимого человека, который хочет проводить с ними как можно больше времени, на первый план. Летом очень много приятных способов побыть вместе и уделить друг другу как можно больше внимания — от поездок в отпуск до прогулок в парке и концертов на открытых площадках.

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