Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 20-26 апреля

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 20 по 26 апреля

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время чувствуют, что в их отношениях с близким человеком постепенно сходят на нет, нужно подумать о том, стоит ли их продолжать. Возможно, имеет смысл отпустить его на все четыре стороны — в хорошем смысле этого слова: держать любимого человека в плену — не самая хорошая идея. Тем более, что новый знакомый, который появится в ближайшем круге общения представителей знака в ближайшее время, вполне может занять вакантное место — главное, воспринять знакомство с ним без предубеждения — оно затруднит взаимопонимание.

Дева

Девам не стоит рассчитывать на то, что начавшиеся личные отношения выстроятся сами собой — без каких-либо усилий с их стороны. Над социальными связями — родственными, дружескими и, особенно, любовными — нужно работать, и нынешний случай исключением из общего правила не является. Только в этом случае они окажутся такими, как хочется представителем знака — романтичными, но одновременно стабильными и, ак следствие, счастливыми. А вот ожидая, пока все сложится само по себе, можно получить совсем не то, чего хотелось изначально.

Скорпион

Скорпионам — правда, только тем, у которых пауза в личных отношениях слишком сильно затянулась — нельзя игнорировать знаки внимания, исходящие от посторонних людей, особенно если они относятся к противоположному полу. В нашей жизни ничего не происходит случайно, и зарождающийся отношения имеют не только свои «корни», но и «ветви» в виде далеко идущих последствий. Хотят того представители знака или нет, но именно этот человек задержится в их жизни надолго так что имеет смысл присмотреться к нему заранее.

Читайте также: