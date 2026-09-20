Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 21-27 сентября

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 21-27 сентября?

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Овен

Овнам, решившим что-то кардинально изменить в своей личной жизни — скорее всего, расстаться с близким человеком — звезды советуют не торопиться. Представители знака прекрасно знают, что разрушить что-либо — в том числе, и отношения — легко, а вот вернуть все обратно сложно, а иногда и невозможно.

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Очень важно тщательно продумать шаг, который, скорее всего, не будет иметь обратного хода. Несмотря на то, что они сначала делают и только после этого думают, на этот раз нужно изменить своим привычкам и сделать наоборот — они об этом не пожалеют.

Близнецы

Близнецам, ощущающим охлаждение отношений с близким человеком, стоит подумать о том, а что они сами предпринимают для того, чтобы остановить их ухудшение. Ответ будет малоприятным: ничего — они просто сидят и ждут, когда их партнер начнет что-то делать в этом направлении.

Звезды советуют представителям знака сменить тактику и самим начать что-то делать: так, если совместная жизнь кажется им скучной, возможно, стоит придумать, как ее «оживить». Проще всего — начать удивлять близкого человека, с чем у представителей знака проблем точно не возникнет.

Лев

Львам, до сих пор переживающим расставание с некогда любимым человеком, которое произошло уже довольно давно, звезды советуют — наконец-то! — отпустить прошлое, которое и уже и так надолго задержалось в их жизни.

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Скорее всего, совершенных — как ими самими, так и их партнером — ошибок исправить уже не удатся, а, значит, надо сделать из них выводы и начать смотреть не назад, а вперед. Тем более, что рядом с ними уже давно находится человек, на которого необходимо обратить пристальное внимание — почему бы не посмотреть вокруг и не обнаружить его?

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