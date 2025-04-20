Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 21 по 27 апреля

Любовь / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 21 по 27 апреля?

Близнецы

Близнецам — особенно тем из них, кто недавно расстался со своим партнером — не стоит уходить в себя, закрываясь от новых отношений. Звезды предостерегают представителей знака от переноса былого — негативного — опыта на нынешний день., поскольку это вряд ли хорош скажется на их личной жизни. Лучшее, что можно сделать в в это время — попробовать открыть новую страницу своей жизни, возможно, на этот раз все сложится так, как они того хотят.

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Весы

Весам, которые — исключительно по собственной вине — поссорились с близким человеком, не стоит искать утешения в чужих объятиях. Новые отношения в таком случае построить все равно не удастся, а вот нынешние могут оказаться безвозвратно разрушенными. Возможно, гораздо проще — и лучше — найти пути для примирения. Правда, для этого представителям знака придется признать, что они были неправы, а это, как правило, дается им непросто, но иного выхода нет.

Водолей

Водолеям — если, конечно, они хотят сохранить отношения с любимым человеком на их нынешнем уровне — не стоит решать спорные вопросы, упорно настаивая на своем. Необходимо — хотя бы на уровне предположения — допустить, что у близкого человека есть основания считать: истина — на его стороне. В любом случае разумный компромисс, который необходимо искать в сложившейся ситуации, поможет не рассориться и сохранить связь, которой обе стороны дорожат.

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