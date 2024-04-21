Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 22-28 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 22 по 28 апреля?

Рак

Ракам, которые являются самым жертвенным знаком Зодиака, стоит подумать о том, что собственные интересы хотя бы иногда нужно ставить на первый план. Если все время думать только о любимом человеке и действовать в его интересах, он перестанет ценить такое отношение и, как следствие, охладеет к тому, что жертвует для него всем.

Лев

Львам – в отличие от Раков – необходимо принимать к сведению интересы любимого человека, которому уже надоело то, что представители знака думают только о себе. Такая "игра в одни ворота" не может длиться вечно – рано или поздно она может закончиться взрывом недовольства, что будет иметь неприятные последствия – вплоть до расставания.

Стрелец

Стрельцам, решившим в это время изменить любимому человеку, стоит подумать о том, готовы ли они к расставанию с ним, которое обязательно станет результатом такого неосмотрительного поступка. Если такой вариант развития событий им не подходит, лучше все-таки воздержаться от "прыжка в гречку", тем более что новая связь прочной не станет.

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