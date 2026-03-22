Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 23-29 марта

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 23-29 марта?

Близнецы

Близнецам, переживающим кризис в отношениях, нужно понимать: сложившаяся ситуация вовсе не означает, что чувства, которые удерживают партнеров рядом друг с другом, угасли. Трудно прожить жизнь, ни разу не поссорившись, к тому же, такое — видимое — благополучие, скорее, свидетельствует об обратном — об отсутствии интереса к тому, кто находится рядом. Важно не впадать в отчаяние, а искать пути нахождения общего языка, что, впрочем, желательно делать всегда, не дожидаясь открытого противостояния –ссор и конфликтов.

Дева

Девам, прежде чем позволить безобидному флирту преобразоваться в серьезный роман, стоит подумать о том, стоит ли их нынешнее — счастливое и стабильное — положение сомнительных перспектив в личной жизни, которые перед ними открываются. Если ответ будет положительным, можно смело делать решительный шаг вперед, бросаясь как сказали бы авторы любовных романов, в омут своей страсти. Но, возможно, что он будет отрицательным, в таком случае не стоит терять то, что в новых отношениях, скорее всего, не удастся повторить.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не обращать внимание на слухи и сплетни, качающиеся любимого человека, которые навязчиво будут доносить до их сведения окружающие их люди. Представителям знака важно понять, какую цель преследуют «доброжелатели», тогда все сразу станет на свои места. Главное, пока чужой умысел не станет понятным до мельчайших деталей, не унизить любимого человека несправедливым подозрением. Такие обиды подобны трещинам в керамике: их невозможно до конца ликвидировать, а со временем они могут привести к серьезному расколу.

